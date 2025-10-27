賴總統盼對等關稅20％再調降、不疊加 爭取232條款最惠國待遇

賴清德總統出席「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外臺商磐石獎頒獎典禮」致詞，會中並與國外得獎廠商一同合影。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕有關台美關稅談判進度，總統賴清德今表示，政府會堅守原則爭取最好條件，除了平衡台美貿易逆差，也促進台美經貿合作，希望暫行稅率20%再調降、不疊加，也將爭取232條款相關稅率獲得最惠國待遇。

賴清德總統出席「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外臺商磐石獎頒獎典禮」致詞，會中並與得獎廠商合影。（記者田裕華攝）

賴總統今（27日）出席「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎頒獎典禮」，他表示，中小企業是台灣經濟的骨幹、社會安定的磐石，每一位中小企業與台商的努力，創造台灣的繁榮，也讓台灣持續走向世界。

賴總統指出，所有國家磐石獎與海外台商磐石獎的得獎者的故事，是台灣韌性最真實的見證，更讓世界看到臺灣的創新與實力，再次感謝大家為這片土地的打拚和貢獻。

談及產業界關切的台美關稅談判，賴總統強調，政府會秉持國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全四大原則，持續爭取最好條件，不僅平衡台美貿易逆差，也促進台美經貿合作，希望暫行稅率20%再調降、不疊加，也將爭取232條款相關稅率獲得最惠國待遇，希望後續盡速能夠有具體的成果。

總統指出，面對挑戰，政府一定會全力協助中小微企業升級轉型、共度難關。除推動930億元「關稅影響支持方案」，今年初116億元「中小微企業多元振興發展計畫」也正式啟動，以「數位轉型、淨零轉型、通路發展」三大策略，搭配培訓補助、普惠金融貸款、租稅優惠以及信保機制等措施，協助企業強化經營體質，提升國際競爭力。

賴總統亦指出，經濟部已在本月啟動「產業競爭力輔導團」，這是「韌性特別預算案」通過後的重要措施，整合跨部會、法人與公協會資源，打造「一條龍服務流程」，預計2年內輔導超過14萬家次企業，讓企業「資金不中斷、訂單不中斷、人才與技術持續升級」，帶動產業全面轉型。

AI數位轉型方面，賴總統表示，政府了解中小企業的擔憂，主動深入各地訪視、診斷企業需求，補助企業購買AI軟硬體、開設員工AI課程，讓智慧科技成為產業升級的引擎。

賴總統表示，這些努力都是為了同一個目標，就是要讓台灣產業在國際挑戰中更具韌性，並在變局中找到新動能。

賴總統最後強調，政府會繼續努力做企業的堅實後盾，打造穩定、前瞻、友善的投資環境，陪伴企業從「振興」走向「創新」，從「韌性」邁向「永續」，共同打造創新、包容、繁榮的台灣。

