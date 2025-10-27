台達電泰國第6座雙電實驗室 落腳曼谷國王科技大學

台達電旗下泰達電攜手泰國曼谷國王科技大學（KMUTT）在該校工程學院正式啟用「台達電力電子實驗室」。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續招募全球人才，旗下泰達電攜手泰國曼谷國王科技大學（KMUTT）在該校工程學院正式啟用「台達電力電子實驗室」，管理層指出，這是台達在泰國高等校園建立的第6座電力電子實驗室，持續深化產學合作布局，強化未來工程人才的實務能力。

泰達電台達電執行長鄭安（Victor Cheng）表示，此次合作不僅提供先進設備與場域，亦讓青年工程師能將理論與實作連結，培養解決問題的能力，未來產業對兼具技術、適應力與創新能力的人才需求強勁，期望藉由實驗室資源讓學生在就學階段就能提前接軌產業需求，為泰國工業轉型及經濟成長注入新動能。

台達電透過泰達電再當地推動的「電力電子實驗室計畫」，以打造世界級教育與研究環境為目標，目前合作校包括泰國北曼谷國王科技大學（KMUTNB）、拉嘉曼加拉國王科技大學（KMITL）、泰國農業大學、朱拉隆功大學、武里南大學等多所頂尖工程院校，逐步形成全國性的人才培育網絡，推升創新研發與在地產業競爭力。

管理層指出，集團多年深耕節能與電源技術研發，並以永續發展為核心策略，此項計畫不僅是教育投入，更是對創新生態的長期耕耘，希望透過持續培育掌握電力電子關鍵能力的工程人才，強化泰國與全球綠色製造與智慧基礎設施發展所需的技術能量。

