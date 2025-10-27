國產署再提供7處不動產 華僑會館評估興建社宅

財政部國產署表示，近期提供7處已無使用需求的國有不動產，洽請內政部國土署評估是否適宜規劃興辦社宅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署表示，為協助中央機關興建社宅，近期提供7處已無使用需求的國有不動產，洽請內政部國土署評估是否適宜規劃興辦社宅，分別位於台北市、新北市、桃園市、台中市，合計土地面積逾2.2萬平方公尺，包括位於台北市北投區的原華僑會館。

國產署表示，接管已無公用需要國有不動產，近3年每年平均1903公頃，配合盤點土地提供住都中心做為社宅興辦基地。例如國家中醫藥研究所原經管新北市新店區15筆國有土地及4棟國有建物，遭監察院調查閒置多年未規劃利用，基地面積約5789平方公尺，主要為機關用地，部分為商業區，國產署今年接管後，即提供土地給國土署評估興辦社宅。

國產署指出，為協助中央機關興建社宅，並考量大面積閒置國有公用不動產接管後的管理成本及活化運用效益，近期提供7處機關檢討已無公用需求，申請變更為非公用財產標的，提前洽請國土署評估是否適宜規劃興辦社宅，以利接管後即配合社宅政策提供使用。

例如交通部觀光署經管的原華僑會館，土地面積6716平方公尺、建物面積約1萬4682平方公尺，位於北投溫泉區。交通部觀光署原規劃做旅遊服務中心辦公、展演等使用，經檢討已無公用需求；另一處台北市政府警察局經管北市士林區土地，面積3868平方公尺，民眾陳情提前拆除地上建物，配合地方商圈需求興建停車塔等方式活化利用。國產署除均洽請國土署評估興辦社宅可行性外，另就第2案請北市府警察局就無公用需要的國有地移交國產署接管，且獲國土署回復評估適宜做為社宅基地。

