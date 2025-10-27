房市軟著陸！房貸增速2年新低、建築貸款近9年首見負成長

房貸增速創2年新低，建築貸款近9年首見負成長。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕政府打房效益顯現，房市正在「軟著陸」中。根據中央銀行最新統計，9月國銀房貸餘額11兆4492.44億元，雖續創新高，但年增率5.43%，創2023年10月以來2年新低；建築貸款餘額3兆4311億元則連續3個月下滑，與去年同期相比還減少近百億元，年增率轉負，為近9年首見。

央行官員表示，房貸餘額成長趨緩與房市交易量縮、房價趨緩有關。2020年以來央行祭出7波選擇性信用管制措施，控制房貸成數，加上去年啟動國銀自主總量管制，使先前房市過熱情況逐漸獲得控制，今年以來房市出現降溫情況。

根據統計，9月六都買賣移轉棟數持續探底，僅1.6萬棟，今年以來累計15.2萬棟、年減27.9%，為有紀錄以來第四低量。而台銀等5大銀行9月新增房貸金額僅505億元，則創下2年半新低。

從信義房屋的房價指數來看，大台北地區房價指數從今年7月以來年增率已經轉負；政大永慶即時房價指數也顯示全台房價指數不但連兩季下跌，年增率也同步轉負。

是否意味房價已經正式反轉？央行官員傾向保守看待，認為還需再觀察，只能說房價漲勢已經趨緩，隨著房市交易量萎縮，整體房市進入調整階段，呈現軟著陸態勢，這也是各界所樂見。

另一方面，建築貸款餘額9月續降至3兆4311億元，已連3月衰退，與去年同期相比，年增率-0.37%，上一次年增率為負數發生在2016年的11月。

官員表示，建築貸款延續過去4年多來的趨勢，一路往下，反應的是建商對於房市仍保守謹慎態度。至於近期市場傳出零星建商倒閉案件，官員表示，市場上有不少是「一案公司」，並未見到建商倒閉潮情況出現。

