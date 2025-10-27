首宗長照地上權標脫 心橋6660萬標下高雄左營案

財政部國產署表示，高雄市左營區國有地長照地上權，由心橋公司以權利金6660萬餘元得標。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合長照政策，財政部國產署新增指定產業長照招標設定地上權，今年1月放寬投標人資格為公司法人、財團法人、社團法人等，具有可經營長照機構資格法人者均可投標，並於6月底公告6宗長照招標設定地上權標的，10月1日資格標開標結果，高雄市左營區國有地有1家廠商投標，經資格審查及評選二階段作業，今天（27日）順利決標，由心橋公司以權利金6660萬餘元得標，地租年息率3％。

國產署表示，心橋公司結合愛鄰長照社團法人，以「健康促進，延續性照顧，醫養結合，在地化服務」核心理念，規劃預防醫療、健康促進、長照服務與社區資源，打造高齡友善生活場域，預計布建日間照顧中心及團體家屋2類長照機構，為高雄市左營區提供第1個團體家屋類型長照服務；複合使用部分規劃作匹克球館、羽球及網球館，提供中高齡者安全運動場域，期望中高齡者照顧由預防、復健到復能，皆可一次獲得滿足。本案得標人將於決標次日起90日內繳清權利金後簽約，按契約約定期程，依長照法規定申請長照機構籌設及設立許可，並以主管機關核准籌設及設立許可文件內容為準。

國產署說明，指定產業（長照）招標設定地上權，透過國有土地活化開發，結合衛福部各類長照機構需求，提供多元布建長照機構方式，以促進國家政策推展目標；本案結合診所、日間照顧中心、團體家屋及中高齡運動場館提供複合健康照顧服務，為長照機構布建新模式。國產署表示，未來將持續篩選優質標的列標，推動長照招標設定地上權。

