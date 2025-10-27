最便宜進口電動車來了！TOYOTA bZ4X純電動車改款下殺至128萬

和泰汽車今天發表全新改款的TOYOTA bZ4X純電動車。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕 電動車價格戰開打，車市龍頭和泰（2207）汽車今天發表全新改款的TOYOTA bZ4X純電動車，價格公布剎那，現場與會來賓都「驚呆了」，價格直接下殺至128萬元，創下目前台灣進口的電動車最低價，年銷量將挑戰4000輛目標。

同時大手筆的同步推出「早鳥隨插即充吃到飽」方案，只要於預接期間起至11月底前訂車，並完成指定步驟，即可在U-POWER、EVRun、星舟快充等特定的充電站點，享有交車後6個月內免費隨插即充充電服務。

和泰汽車（2207）3年前率先導入TOYOTA第1台純電動車bZ4X，以單一等級，建議售價159.9萬元登台搶市，當時bZ4X純電續航里程626公里。

今天發表全方位進化的bZ4X，外觀、內裝也大幅升級，建議售價在日本豐田（TOYOTA）原廠相挺下，直接下殺至128萬元，較前一代便宜了31.9萬元。

今天發表的bZ4X，純電續航里程增加至743km，常態充電至80%僅需約28分鐘，在電池與馬達效能提升下，輸出最大馬力升級達到227PS，扭力27.4KG/M，新增4段式再生煞車制動系統（附控制撥片），可依照偏好調整回充力道，展現TOYOTA出色的動能科技。

全新內裝設計充分展現bZ4X純電設計質感，薄型儀錶台水平延伸，升級14吋影音主機、雙無線充電座，全車配備4個USB-C充電孔，並新增後廂110V供電（V2L）功能，為優化座艙舒適性，更全新配備64色氣氛燈，空調搭載PM 2.5 濾網X負離子淨化，為消費者帶來更加舒適的乘坐體驗。

和泰汽車TOYOTA車輛本部協理王世豪表示，TOYOTA油電混合車（Hybrid）在台灣銷售比重已達37%，但TOYOTA在台灣，電動車的品牌形象沒那麼強，這次導入進化版的bZ4X純電動車，以超值的價格上市，是希望讓更多的顧客可以來體驗，親自感受原來TOYOTA電動車也做得不錯。

TOYOTA目前在台灣純電動車市場市占率仍低，預估明年台灣純電動車銷售台數可望落在3.5萬~4萬輛間，bZ4X純電動車年銷量目標4000輛，屆時在純電動車的市占率可望攀升至10%。

