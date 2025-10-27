內鬼涉詐貸1593萬 永豐銀：依法查處 絕不寬恕

永豐銀行前行員涉嫌與外部人頭集團勾結，以假文件向銀行詐貸1593萬元，檢方偵結依詐欺等罪起訴。示意圖。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕又有銀行捲入詐貸案！永豐銀行有行員涉嫌擔任內鬼，勾結外人詐貸1593萬元遭起訴。永豐銀行今天主動聲明，強調對於相關違規行為，「堅決依法查處，絕不寬恕」。

台北地檢署今天（27日）「銀行法」銀行職員背信罪、詐欺、偽造文書等罪嫌，起訴林姓前業務專員等31人。本案是因為永豐銀行的萬華分行某專員，在經手辦理授信、貸款案時，涉及內神通外鬼，合計向28名民眾索取銀行帳密等個資後，向永豐銀辦理信用貸款，其中，根據檢調追查，共有15人成功詐貸共1593萬元。

請繼續往下閱讀...

永豐銀行表示，本案並非外部揭發，而是由內部稽核主動發現異常後，立即通報檢調、積極處理；永豐銀行也重申，嚴禁行員與代辦業者配合或受理其轉介之申貸案件；對於違規行為，堅決依法查處，絕不寬恕。

相關新聞請見：

永豐銀行業務員內神通外鬼詐貸1593萬 檢揭犯罪手法

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法