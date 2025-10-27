熱錢回流推升股匯雙漲！新台幣盤中勁揚逾1角 收30.719元

熱錢回流，新台幣盤中勁揚逾1角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美中貿易戰氣氛轉趨和緩，市場期待本週「川習會」登場，並預期美國聯準會（Fed）可能再度降息，激勵台股與匯市雙雙走揚。台股今日開盤即攻上28000點關卡，續創歷史新高；外資熱錢湧入，也帶動新台幣兌美元匯率盤中勁揚逾1角，終場收在30.719元、升值9.6分，結束連三日貶勢，總成交量15.195億美元。

光復節連假期間，美國公布9月通膨率略低於市場預期，美股三大指數與費半齊創新高，加上美中談判傳出利多，週一亞股全面走紅。台股今日開高走高，終場收在27993.63點，上漲461.37點，三大法人合計買超510.03億元，其中外資回頭大買326.39億元。

外資買超並匯入，推升新台幣午後一度升破30.7元，最高觸及30.685元，榮登當日最強亞幣。根據央行統計，截至今日下午四點，美元指數小跌0.02%、韓元升0.27%、人民幣升0.14%、新幣升0.05%，僅日圓因國內政治因素重貶0.35%；台幣則勁升0.31%。

匯銀人士指出，日圓走貶與日本國內政局變動有關，新任首相上任後，日本央行本週將召開利率會議，市場普遍預期將按兵不動，是否討論重啟緩步升息，將影響後續匯市走勢。

市場也幾乎消化Fed本週降息預期，美元指數持續於高檔震盪。投資人聚焦Fed主席鮑爾會後談話，以及「川習會」能否順利達成協議，成為本週金融市場的最大變數。

