歹戲拖棚！許淑華要求北市府催新壽週五前提出補償金

台北市議員許淑華今在民政部門質詢，批北市對新壽案根本是「歹戲拖棚」。（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議員許淑華今在民政部門質詢，批北市對新壽T17、T18案根本是「歹戲拖棚」，質疑輝達是否確實在台北市設海外總部？也問新壽目前提的補償金為多少？台北市秘書長李泰興與研考會主委殷瑋回覆，有把握輝達會留在台北。地政局長王瑞雲對補償金則回應，因為新壽提的成本概念不太清楚，因此會把金額送到市府。許淑華要求，催促新壽在週五前收到回覆，「如果這週沒有回覆，那就不要用這個方案了！」

許淑華說，自上週新壽開記者會到今日，尚未回覆北市府要哪一塊地，她質疑，輝達沒有光復節、沒有連假，不會因為假期耽誤回覆時間。她要求研考會與秘書長承諾，輝達到底會不會在台北市落腳，不會到其他縣市。殷瑋表示，「滿有把握的。」李泰興也補充，市府現在很有把握，有信心輝達會留在台北。

接著，許淑華也問新壽提出合意解約後的補償金額為何？地政局雖有試算成本，但新壽對成本概念不清，會將金額送到市府，不過還沒送來。許淑華追問收到回覆時間。王瑞雲以及連堂凱說，這週應該會收到，不過幕僚作業會需要一點時間，具體內容會與議會和長官報告，會再盡量催，在週五前收到回覆。

許淑華更說，台北市府都要等到外界催促質疑，給台階讓你們找新壽談。李泰興表示，市府一直很積極，台北市為輝達首選，而新壽尚未提出補償金應自有考量。

許淑華表示，新壽一直在透過媒體喊話，根本沒有具體金額啊，「如果週五前如果沒有回覆，就不要再用這個方案了！」她也直批，「這根本是歹戲拖棚！」

