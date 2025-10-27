工研院新任院長張培仁金句連發 台下掌聲笑聲不斷

工研院於今（27）日舉辦院長佈達暨交接典禮，由前副院長張培仁（右）接任院長。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕工研院於今（27）日舉辦院長佈達暨交接典禮，原任院長劉文雄退休，由前副院長張培仁接任院長，張培仁致詞脫稿演出，展現幽默、務實的特色，金句連發，在場諸多產業界的工硏院院士笑聲及掌聲不斷。他說，巳經把工硏明年要執行的所有科技計劃書「全部讀完了」，也就是明年要做都讀完了，他太太還不解地說：「怎麼有人會做這麼無聊的事情？」他也指出，臺灣很多產業其實利潤並不高，如果產業沒有賺到錢，工研院講要做什麼幾乎都是白講，希望工硏院要協助產業界獲利，當產業界獲利，營運才會永績發展。

張培仁今天在工硏院董事長吳政忠、前任院長劉文雄之後致詞，他幽默地說，他發現董事長跟劉院長都沒有看稿子，讓他倍感壓力，所以，他也要脫稿演出；接任工硏院長，他感謝長官們的支持，但知道擔任這個職務，當時是笑不出來的，因為這是一個艱鉅的工作。

張培仁指出，因為比起9年前在工研院當副院長，現在國際情勢及大環境變化完全不一樣，「9年前，那時候美國總統比較穩定」，現在產業界的變動也快速，整體而言，對他來講，可說倍感壓力。不過，他也自嘲笑說，「當不上院長才會緊張，當上就絕對不緊張」。

張培仁並說，友嘉集團創辦人暨總裁朱志洋寫了一封信建議他該怎麼做，他參考並提出未來三大方向。第一個要凝聚專才，工研院是經濟部旗下最大的研究機構，規模最大、責任也最大，他認為以後應協助政府，整合所有的研究單位及合作夥伴，一起來努力。

張培仁認為，臺灣的各個產業，所面臨的挑戰其實差異非常之大，電子業、化工、機械業等產業，都非常不一樣。工研院的各所，各所應該針對各產業的需求去訂定不同的發展策略，最重要的目的是要能夠協助產業，協助產業是工研院的根本，這是很重要的一件事情。另外，工硏院過去主要是發展前瞻技術為重，不過，有很多中小企業並不需要前瞻，關鍵組件如果能在臺灣製造取代進口，是可以增加價值。

第二是深耕臺灣，張培仁表示，工硏院發展52年，受政府及產業的照顧，回饋產業是根本，也期許是協助政府擬定產業策略的幕僚；臺灣高科技在全世界表現非常優秀，有目共睹，維持領先地位，也希望工硏院針對不同的產業，有不同的應對之策，協助產業維持競爭優勢。

此外，張培仁指出，臺灣有167萬家中小企業，面臨更多的挑戰，尤其面對AI、數位轉型、關稅、供應鏈重組等，也期待工研院應該扮演一個協調的角色，成為產業界在研發的夥伴，為中小企業服務、加速中小企業的創新跟轉型，協助他們在全球更有競爭力。

針對佈局全球，張培仁說，他接觸製造業工廠，深刻了解到一件事情，「其實臺灣很多產業其實利潤並不高」，如果產業沒有賺到錢，他前面講的幾乎都是白講，期望工研院協助產業界獲利，這樣產業界營運才會有永續。

張培仁並指出，工研院明年要執行的所有的科技計畫書，他已經全部讀完了，也就是說明年要做，他巳全部了解，他還幽默地說，他太太不解地認爲「怎麼有人會做這麼無聊的事情」，他說他往來的朋友都是這種人，他也需要認真。

曾任工研院院長史欽泰今天也出席典禮，張培仁有感而發地說，他非常感動，50年前，他們他們那一代到美國去取經，把當時的先進半導體技術帶回臺灣，相隔50年後，他希望我們這一代也能夠對國家有所貢獻，目前臺灣所面臨到的問題不太一樣，但卻是反而是把產業帶出去，或產品帶出去。他希望自己未來我會以專業經理人的角色，腳踏實地全力協助政府服務產業，希望攜手同心，一起為臺灣開創一個更輝煌的未來。

