畢業生陸續找到工作 9月失業率降至3.38％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布9月失業率3.45％、續創25年同月最低，較8月下降0.07個百分點；經季節調整後，9月失業率為3.35％、與8月持平。主計總處表示，9月失業率回降，主因應屆畢業生陸續找到工作，目前勞動市場仍屬穩定。

根據調查，9月就業人數1163萬人，月減1萬人，主因暑期工讀生退離；較去年同月則增船2.6萬人；1至9月就業人數平均1162.1萬人、年增3萬人。9月失業人數則為40.7萬人、月減8千人，其中初次尋職失業者減少4千人，主因應屆畢業生陸續找到工作；因工作場所業務緊縮或歇業而失業、對原有工作不滿而失業者也各減2千人。

按年齡層觀察，9月15至19歲失業率9.48％、20至24歲12.01％，多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.71%、30至34歲為3.37％。

至於勞動力低度運用指標，9月4週失業人數為41.1萬人，月減7千人、年減5千人；工時不足就業人數為12.9萬人，月增8千人、年減3千人；潛在勞動力人數為13萬人，月減8千人、年減4千人。

