和碩集團添生力軍 小金雞東擎明180元登錄興櫃

和碩旗下主板大廠華擎子公司、工業電腦廠東擎科技預計週二以每股180元價格登錄興櫃市場。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）旗下主板大廠華擎（3515）子公司、工業電腦廠東擎科技（7710）預計週二（28日）以每股180元價格登錄興櫃市場，繼上週永擎（7711）掛牌上市之後，進一步成為集團生力軍，管理層目標將持續深耕全球市場，除了鞏固現有主機板與系統市場外，亦將積極強化軟硬體整合能力，提供應用就緒平台。

東擎科技2008年7月，實收資本額6.4億元，主辦券商為元大證券。經營團隊專注於工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣智慧物聯網（AIoT）系統平台研發與銷售，主要產品涵蓋高效能運算主機板、工業級/嵌入式主機板、邊緣AI運算電腦、工業電腦系統、強固邊緣AIoT系統及工業物聯網控制器等。

請繼續往下閱讀...

東擎表示，公司正以領先業界的速度研發新一代英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）主板與系統，受惠原廠委託設計製造（ODM）訂單放量，以及產業景氣復甦帶動需求向上，預期2026年營收及獲利將顯著年增。此外，目前也同步持續佈局邊緣AI運算、工業資安及開放式自動化等核心領域，取得多項國際認證，致力於成為工業邊緣AI解決方案平台領導品牌。

東擎回顧2022年受惠於疫情帶動智慧工廠及零售應用需求爆發，營收達到高峰，2023、2024年則因庫存去化壓力、高通膨及地緣政治等因素，使營收受到影響。然而，隨著客戶端庫存去化進入尾聲，市場需求回溫，今年上半業績為8億9965.5萬元，較去年同期成長12.55%，營運狀況已逐漸回穩。整體而言，東擎營業額雖然隨著產業市況波動，但透過產品組合與成本控管，近幾年合併毛利率皆維持35%以上水準。

管理層指出，未來在邊緣運算（Edge Computing）、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及工業4.0（Industry 4.0）發展的帶動下，全球工業電腦市場產值可望持續逐年攀升；智慧製造、智慧城市、邊緣人工智慧（Edge AI）、機器人（Robotics）、交通運輸、能源管理與醫療等應用需求亦將不斷擴大，成為推動各產業智慧化的關鍵基礎設施。

公司將持續深耕垂直市場，投入更多研發資源，並將布局延伸至 CARES 五大終端應用市場，包括C（Commerce，商業）、A（Automation，自動化）、R（Robot，機器人）、E（Entertainment，娛樂）、S（Security，安防），目標為客戶提供更穩定可靠的產品與服務，實現合作共贏。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法