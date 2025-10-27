輝達11/1公布台灣總部地點？地政局連說3遍「我們也期待」

輝達台灣總部落腳何處？台北市地政局長王瑞雲笑著表示，輝達如果回覆，將由市府公布。（圖取自議會直播影片）

〔記者董冠怡／台北報導〕關於輝達海外總部落腳處，媒體報導輝達對洲美國小預定地「相當心動」，台北市議員柳采葳今天在議會質詢，倘若輝達最後選的不是T17、T18，是否會浪費市庫土地及解約費用？以及輝達可能在這個星期六（台灣時間）公布？對此，地政局長王瑞雲笑著表示，輝達如果回覆，將由市府公布，並連說三遍「我們也期待」。

柳采葳表示，假設輝達最後選定的不是T17、T18，而是媒體報導的洲美國小預定地，加上市府跟新壽解約，會否浪費二塊市有地及解約費用？

王瑞雲回應，這是市有地，不會浪費，即便日後拿回土地，也會站在公益前提下繼續招商，做最好的利用。目前當然仍盼輝達可以選擇T17、T18，希望是三贏，不過仍由輝達決定。

對於輝達是否選洲美國小預定地？王瑞雲說，洲美國小這塊地，目前為止「我們真的不知道，李副說大家保密，到時候會公布，輝達如果公布，我們就一起公布。」

至於輝達何時宣布台灣總部落腳處？王瑞雲僅說，今天是台北市的星期一、美國的星期日，我們必須等待。柳采葳追問，所以是星期六？可以正向、樂觀解讀？王一度語塞並說，輝達如果回覆，會有市府公布，「我們也期待」，引人遐想。

王瑞雲會後受訪補充，不知確切時間點，但是期待輝達能盡早公布。

