防範博弈洗錢 第三方支付公會訂4大自律機制

第三方支付服務業商業同業公會，今日與主管機關數發部、行政院洗錢防制辦公室等單位共同舉辦記者會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕為宣布產業自律的決心，第三方支付服務業商業同業公會理事長劉士維表示，第三方支付產業在台灣數位經濟發展中扮演關鍵角色，唯不肖業者與詐騙集團損害產業形象，公會將建立嚴格的自律機制，與政府攜手防堵犯罪，重建社會大眾對第三方支付產業的信心。

第三方支付服務業商業同業公會今日與主管機關數發部、行政院洗錢防制辦公室、法務部、臺灣高等檢察署、法務部調查局、金管會共同舉辦記者會，共同宣示防制博弈洗錢決心，也展現產業自律、公司協力的積極態度。

劉士維指出，第三方支付產業在台灣數位經濟至關重要，也協助無數中小企業突破傳統金流限制，促進電商蓬勃發展，但近年也遭到詐騙集團、不肖業者利用，為強化產業自律，公會首要任務就是建立自律機制，今日並承諾落實四大自律機制：

１、嚴格執行客戶盡職調查，確實核實客戶身份，對高風險客戶實施加強審查。

２、新業務事前向數發部報備並取得同意，展現產業主動配合監管的決心。

３、配合產業聯防平台，即時通報可疑交易，與政府機關分享情資。

４、建立嚴格的特約商店審查機制，從源頭防堵博弈、兒少色情等不法網站入駐，發現異常立即調查處理。

劉士維強調，第三方公會自8月4日成立以來，已完成涵蓋防制洗錢、業務管理、消費者保護、資訊安全等面向的自律規範，共計五章62條，建立比法令更嚴格的自律標準；他說，公會風險委員會已建立會員交流平台，定期分享可疑交易態樣與防制經驗。公會的目標是讓每一位會員都成為防制洗錢的第一道防線，而不是犯罪集團可以利用的漏洞。

劉士維也表示，公會將持續扮演政府與產業間的溝通橋樑，積極配合數發部及各主管機關政策，透過定期教育訓練、經驗分享、標準制定等方式，持續提升會員的專業能力與法遵意識。透過政府的有效監管與產業的主動自律，將會建立能防賭犯罪、守護消費者權益的公私協力典範模式。

談到未來展望，劉士維強調，公會將與數發部保持密切合作，建立定期溝通機制，即時反映產業實務需求，協助政策制定與法規調適。同時，公會也將持續完善自律規範，研訂服務品質與資訊安全標準，透過產業自律與公私協力，共同打造安全、透明、創新的第三方支付產業生態系統，讓民眾能夠安心使用第三方支付服務，享受數位經濟帶來的便利與效益。

