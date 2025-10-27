勞保一次領提早領會被打折？一文釐清正確觀念

一次領老年給付沒有「提前打折」的問題，只要符合條件，勞工就能依法領回屬於自己的退休保障。（示意圖，）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A最近正計畫退休，打算申請勞保的一次請領老年給付，但心中仍有疑問：自己如果還沒滿60歲就請領一次請領老年給付，會不會像勞保年金一樣被「打折」？因為他聽說勞保年金提前領取會被減少金額，擔心一次請領是否也有相同的限制。畢竟，辛苦繳了一輩子的保費，他可不希望最後領到的退休金還被扣減。

勞保的老年給付分為「一次請領」和「年金的按月請領」，多數人熟悉的是年金請領，規定65歲是「正常請領年齡」。如果選擇提前領，每提前1年，年金金額就會減少4%，最多可提前5年，也就是減少20%。反之，若延後領取，每延後一年可增加4%，最高可多領20%。這項制度設計，主要是為了鼓勵勞工延後退休，讓保險給付更能維持長期穩定。

那麼，一次請領會被「打折」嗎?



答案是不會。一次領並沒有「提前打折」的問題，只要勞工符合請領的資格條件，就可依法提出領取。

請繼續往下閱讀...

以勞工A為例，只要他符合下列一次請領老年給付的資格規定（適用於於98年1月1日《勞工保險條例》修正施行前已有保險年資者），能就申請領取，金額不會因為他沒滿60歲而減少。

1.參加保險年資滿1年，年滿60歲（女性為55歲）並退職者。

2.參加保險年資滿15年，年滿55歲並退職者。

3.在同一投保單位保險年資滿25年並退職者。

4.參加保險年資滿25年，年滿50歲並退職者。

5.從事危險或需強體力等特殊性質工作滿5年，年滿55歲並退職者。

簡而言之，一次領老年給付沒有「提前打折」的問題，只要符合條件，勞工就能依法領回屬於自己的退休保障。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法