台股盤中衝破2萬8 民眾買股信心指數反跌、學者釋疑

台股今盤中站上2萬8000點大關。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台股今首度站上2萬8000點大關再創新高，但今公布的10月消費者信心指數（CCI）中的買股指標卻大跌逾15點。對此，中央大學經濟學系教授吳大任分析，未來半年投資股票時機的指數下跌，反映出民眾「居高思危」的思維，判斷股市高點時並非合適的進場時機。

中央大學台灣經濟發展研究中心今公布10月消費者信心指數（CCI）總指數為63.96點，較上月下降0.73 點。CCI的6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等5項指標上升，僅投資股票時機下降。

下降的指標為「未來半年投資股票時機」，10月調查是36.52點，較上月下降15.16點。吳大任分析，近期台股屢創新高，與這次買股時機的調查結果看起來有很大反差，這反映的是民眾有「居高思危」思維，不少民眾在幾次股市波動後觀察股市樂觀時潛藏下修風險，審慎評估追高風險，判斷高點時未必是最合適的進場買股時間，甚至考慮將手上的股票獲利了結。

談及台股近期大漲原因，吳大任分析，原因大致有二，一是市場預期聯準會這週降息，美股上週已有所反應了，台股與美股的連動性很高，今天台股也突破2萬8000點；二是美中貿易衝突看來有緩解跡象，近期又有川習會，如果美中貿易談判順利，對國內製造業也是利多的消息。

吳大任續說，此外，川普近期參訪亞洲參加東協會議，顯示美國與東協關係有升溫跡象，東協是台灣第三大出口地區，若東協與美國貿易關係發展順利，也會支撐台灣經濟表現的利多消息。

