拓展氫能應用 聯華林德推台灣首輛氫能卡車、氫氣燃燒減碳

〔記者張慧雯／台北報導〕「台灣國際智慧能源週/淨零永續展」即將登場，台灣主要工業氣體廠商聯華林德氣體表示，將以「氫領轉型，碳索永續」為主軸，展示台灣首輛氫燃料電池重型卡車，同時提出最新氫能技術、導入實績，期望在淨零減碳的賽道上加速，推動氫能在移動與工業應用進程。

交通部今年9月公告修正「氫燃料電池大客車試辦運行計畫申請及補助審查作業要點」，將原本規定一部氫巴可補助1千萬元，提升到最高2千萬元。

聯華林德傳播暨企業公關副總苗華山表示，氫燃料電池車的優勢包括快速加氫、長效續航、高負重率等，更適合運輸負載大、長程幹線的重型載具，這是目前純電動車難以企及，而氫燃料電池載具亦可發揮環保減碳、行車平穩低噪音的優勢，聯華林德率先引進台灣第一輛氫燃料電池重型卡車，期望透過近距離接觸，與政府及產業界共同檢視氫能重型載具的落地因應，落實法規、檢測、運營等各面向的規劃與建置。

此外，聯華林德串聯投資夥伴林德技術經驗，例如瑞典Ovako Steel氫能煉鋼實績，坑式加熱爐以氫100% 取代天然氣為燃料，使用燃燒器，無須更換燃燒器可切換使用瓦斯及氫氣。聯華林德大宗氣體暨清淨能源副總沈欣儒強調，氫氧燃燒方案不僅為業者實現高效脫碳，更進一步提高生產力，增強產品品質，活化資本開支，國內已有諸如水泥、玻璃、鋼鐵等許多業者肯定此效益，正積極規劃導入。

