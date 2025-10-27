自由電子報
ASIC 挑戰輝達 GPU掀AI 晶片內戰！外媒讚台積電始終是大贏家

2025/10/27 14:50

外媒指出，無論GPU還是ASIC，訂單最終仍會流向台積電。圖為台積電董事長魏哲家。（資料照）外媒指出，無論GPU還是ASIC，訂單最終仍會流向台積電。圖為台積電董事長魏哲家。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI算力需求大爆發，AI晶片市場正經歷由輝達等GPU領導者與大型科技公司自行開發的專用晶片（ASIC）的競爭。外媒指出，外界以為專用晶片（ASIC）會削弱GPU市場的主導地位，但對台積電而言，無論GPU還是ASIC，訂單最終仍會流向護國神山。

科技媒體《Wccftech》報導，台積電董事長魏哲家在第三季法說會表示，「不論是GPU或ASIC，全都使用我們的領先技術，我們支持所有類型的客戶，且他們未來幾年都將強勁成長。」

報導稱，魏哲家的說法完全正確，目前，各大雲端巨頭的自研AI晶片幾乎都仰賴台積電代工；谷歌TPU系列（如Ironwood與Trillium）是由博通共同設計，最終仍由台積電代工。亞馬遜的Trainium與微軟的Maia AI晶片，也採用台積電N5（5奈米）及更先進製程。

報導說，從設計到封裝，台積電幾乎掌握整個AI晶片供應鏈的關鍵環節。無論輝達/AMD與ASIC客戶競爭如何發展，對台積電都不重要，這凸顯台積電在目前AI供應鏈中的重要性，因為它是所有相關合作夥伴的中心樞紐。

