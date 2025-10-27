國產電芯獲50億補助 伊頓:激勵用電大戶加速儲能建置

伊頓儲能實驗室為企業在導入儲能系統前，進行完整的測試和驗證。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為鼓勵園區用電大戶裝設「表後儲能」，經濟部能源署祭出為期四年共50億元的補助，於明年預算通過後正式上路，伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，此舉可望激勵用電大戶加速儲能的建置，伊頓則打造兼具高效率與深度節能的「EnergyAware智慧能源方案」，推動儲能與UPS成為推動永續與能源自主的雙核心技術。

「2025台灣國際智慧能源週」即將登場，他指出，面對能源轉型與高科技製造業用電挑戰的雙重壓力，UPS與儲能系統已不再只是電力備援，而是企業邁向永續的關鍵，透過高效率UPS、儲能系統與智慧配電整合，企業能在確保營運穩定的同時，主動參與電網互動，創造節能與收益雙贏。

面對經濟部能源署可望於2026年上路的「表後儲能」補助案，林鈺培直指，有政策的補助，能激勵園區企業加速儲能的建置，伊頓位於新北市汐止廠區的「關鍵電力品質儲能實驗室」，可為客戶在導入儲能系統前，進行完整的測試和驗證，協助客戶做能源轉型。

他也說，以伊頓近日與NVIDIA合作推出新一代800 VDC電力架構為例，此架構整合配電與儲能技術，可支援高密度AI資料中心與智慧製造場域，為「從電網到晶片（Grid-to-Chip）」策略奠定關鍵基礎，架構能以更高效率傳輸電力、降低能耗與熱損，並與NVIDIA等全球運算領導廠商協同設計，實現從電網端到晶片端的全鏈節能。

