工研院今天舉行新任院長張培仁佈達交接典禮。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕工研院今天舉行新任院長張培仁佈達交接典禮，由工硏院董事長吳政忠主持，張培仁受訪指出，他期許工硏院聚焦三大方向發展，包括凝聚專才以發展前瞻及關鍵技術、深耕台灣以創新驅動產業轉型、佈局全球及國際合作。

張培仁曾擔任工研院副院長長達8年，也曾短暫代理院長。他表示，首先他希望能夠深化工研院的技術，因為技術才是的根本，但是過去主要都是在做前瞻技術，有些產業所面臨到的其實是一種關鍵技術，必須要有關鍵零組件，變成要靠進口，未來希望前瞻技術跟關鍵技術並重。

請繼續往下閱讀...

工研院院長佈達交接，張培仁期許三方向（記者洪友芳攝）

其次，張培仁認為要落實服務產業，做政府的產業策略智庫，協助產業能夠維持現在的一些技術優勢，「我們產業其實很強」，主要是協助中小企業，現在中小企業面臨的比較多的壓力。

張培仁指出，第三是佈局全球，現在我們面臨國際關稅等等，對國際的經貿合作等等，希望工硏院能夠出來協助政府，擔任政府的智庫，並替產業爭取比較好的條件。很多產業因面臨到全球佈局的需求，工研院也會協助產業走出去。

他說，工研院過去有52年的歷史，希望能努力能夠得到政府跟產業的信任，協助台灣做得更好。

針對人才不足的問題，張培仁表示，因少子化關係，大學的經營處境其實越來越不好，工研院就可吸引一些大學教師來服務，也幫忙培養一些人才。

出席產業界人士包括旺宏電子董事長吳敏求、致茂董事長黃欽明、仁寶電腦董事長陳瑞聰、聯強集團總裁杜書伍、台達電董事海英俊、昂沃生技董事長葉常菁、聯華神通集團董事長苗豐強、亞力電機總裁楊振通、緯創資通董事長林憲銘、環球晶董事長徐秀蘭、還有工硏院歷任院長史欽泰、李鍾熙、劉仲明等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法