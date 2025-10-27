美媒：台積電、ASML樹立競爭障礙 是全球AI競賽最大贏家

美國投資媒體《The Motley Fool》27日發文指出，在全球AI基礎設施的巨額支出中，最大的贏家將是台積電和艾司摩爾（ASML）等2家擁有最強競爭障礙的半導體公司。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管全球經濟情勢因地緣政治緊張和美國總統川普的關稅政策而陷入動盪，但股市依舊持續上漲，這主要受益於人工智慧（AI）相關個股仍帶頭走高。預計2026年全球AI基礎設施支出將達4900億美元（新台幣1.5兆元），到2029年進一步攀升至2.9兆美元（新台幣89兆元）。美國投資媒體《The Motley Fool》27日發文指出，在全球AI基礎設施的巨額支出中，最大的贏家將是台積電和艾司摩爾（ASML）等2家擁有最強競爭障礙的半導體公司。

文章指出，全球正興起高性能半導體的製造熱潮，因許多企業紛紛興建資料中心，以管理AI程式和大型語言模型。包括輝達、超微半導體（AMD）、亞馬遜、蘋果、高通（Qualcomm）和Alphabet（Google母公司）等都在設計這類晶片，但他們都選擇台積電代工製造。

輝達執行長黃仁勳今年9月曾讚嘆：「台積電是世界一流的代工廠，能夠滿足客戶多樣化需求，台積電的魔力怎麼說都不為過。」

據統計資料庫Statista指出，台積電在全球半導體代工市場的市占率約70%，該公司之所以如此搶手，在於它是少數能夠生產3奈米晶片的公司之一，並且正在努力在今年量產2奈米晶片。電晶體尺寸越小，台積電就能在晶片中裝入越多的電晶體，使晶片的性能呈指數級增加。台積電約60%的收入來自3奈米和5奈米晶片。

輝達是設計對頂級 AI 功能至關重要的高效能圖形處理器（GPU）的領導者，但隨著其他頂級公司擴大晶片製造力道，輝達將在未來幾季面臨壓力。但無論是哪家公司在這場AI競賽中勝出，台積電都將是首選製造商。正因如此，台積電有望成為AI基礎設施熱潮中的大贏家。

此外，總部位於荷蘭的ASML是全球唯一製造極紫外光（EUV）微影機的公司。這種微影機用在晶片上製造小型先進電路。 EUV微影機比深紫外線（DUV）微影機效果更好，因為它們利用鏡面反射光線，而不是用透鏡折射光線。這使得ASML的EUV微影機能夠列印更小、更精細的晶片，進而使晶片製造商能夠製造更強大的晶片。

ASML存在巨大的成長機會。 2024 年該公司營收達 283 億歐元（新台幣1兆元），毛利率為 51.3%。管理層表示，預計到 2030 年，年營收將達到 440 億歐元至 600 億歐元（新台幣1.6兆元至2.1兆元），毛利率將達到 56% 至 60%。如果實現這些目標，ASML 的年複合成長率（CAGR）最高將達到 13.2%。

2025財年第三季，ASML營收為75億歐元（新台幣2679億元）。儘管受荷蘭政府實施的出口限制影響，預計2026年中國市場的淨銷售額將大幅下降，但該公司預計2026年全球銷售額將實現正成長。

台積電和 ASML 的股票最近似乎同步上漲——今年均上漲了 47%，並且都擁有強勁的成長勢頭。未來幾年，各大AI公司將展開激烈競爭，爭奪市場主導地位和市占率，試圖抓住AI領域的巨大機會。但無論哪家公司最終勝出，他們都將尋求台積電的幫助來製造晶片。而台積電需要 ASML 的突破性設備來實現這個目標，因此這2家公司都處於有利地位。

