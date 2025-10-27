股匯雙漲！台股再創紀錄，新台幣勁揚近1角暫收30.728元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美中貿易戰降溫，加上市場對本週「川習會」樂觀以待，並預期美國聯準會（Fed）可能再度降息，激勵台股在光復節連假過後強勢噴出。加權指數開盤即衝上28000點大關，盤中大漲逾500點；新台幣兌美元匯率同步走強，早盤勁揚近1角，中午暫時收30.728元、升值8.7分，台北外匯經紀公司成交量4.61億美元。

連假期間，美國公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為3%，略低於市場預期，使市場對Fed再降息的預期升溫，美股三大指數與費半同步創下新高。儘管美加關係再度緊張，美國揚言對加拿大加徵10%關稅，但美中貿易談判傳出利多，雙方在稀土與關稅議題上達成初步共識，可望在即將登場的川習會上簽署協議，市場情緒明顯轉趨樂觀，推升台北股匯雙雙走揚。

請繼續往下閱讀...

新台幣兌美元匯價揮別上週頹勢，早盤以30.78元開出，升值3.5分，順利升破30.8元關卡，並在外資熱錢湧入下最高觸及30.72元，勁揚9.5分。

主要亞幣走勢則是升貶互見。其中，人民幣離岸價受惠於美中談判進展樂觀，早盤最高升至7.1082兌1美元，創逾一個月新高；不過日圓兌美元匯率則一度貶破153價位，為近兩週新低。

匯銀人士指出，奉行「安倍經濟學」的日本新任首相高市早苗上任後，市場吹起一陣「高市交易」風潮，使日圓走軟，本週日本銀行將召開利率會議，市場預估日央將維持政策利率在0.5%不變，是否討論恢復緩步升息，將影響日圓後續走勢。

另外，市場幾乎已經消化Fed本週將息，美元指數續在高檔震盪，投資人將關注Fed主席鮑爾會後談話，以及川習會能否順利達成協議，將為本週金融市場最大變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法