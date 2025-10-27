焦點股》0050：170萬投資人「躺在指數的路上耍廢」

台股創新高，元大台灣50受益人逾170萬「躺在指數的路上耍廢」。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今日大漲逾500點、指數持續創新高，元大台灣50ETF（0050）受益人數突破170萬人，統計0050的零股與1-5張投資人數，在6月20日完成分割後至10月23日止，分別成長44.8%、49.1%，吸引越來越多投資人「躺在指數的路上耍廢」，今日截至11:53分為止，0050上漲1.45元、暫報63.8元，成交量超過7.7萬張。

過去市值型ETF因長期上漲、股價較高，成為投資人最大門檻，不過隨著0050股價拆分，搭配亮眼績效表現，吸引更多小資、新手爸媽轉進；法人指出，0050長期持有多檔具台灣產業代表性的權值股，絕不會錯過台股行情，並避免一般投資人交易個股所面臨的高成本及過度交易風險，財金教授周冠男日前在財經論壇即表示：「對不夠專業的投資人來說，投資越簡單越好，躺在指數的道路上耍廢，就可以打敗85%的市場參與者，不香嗎？」

根據最新公告，0050最新規模已超過8400億元，經理費率低於0.1%為股票型ETF最低，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，持續有利長線存股。

