想與沉默寡言夫離婚！精英兒「意外」1句話 5旬婦崩潰打消念頭

〔財經頻道／綜合報導〕1位55歲的家庭主婦小林美穗（化名）想與沉默寡言、剛剛退休的丈夫離婚，為此，詢問精英兒子意見，沒想到兒子竟回，「你想離婚可以，但我沒打算跟你一起生活，自然也沒打算養你」，聽到兒意外的一席話後，她覺得自己就像被人用鐵鎚狠狠地砸在頭上一樣，並徹底打消離婚的念頭。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，1個深秋的夜晚，美穗正看著智慧型手機，突然收到1條LINE通知，28歲愛子裕太（Yuta化名）發短訊說“我升職了。我顯然是班上最優秀的學生。我期待著下次加薪。” 美穗迅速回復：哇，太棒了。這是你努力的結果。

裕太從小就個性開朗、精力充沛、充滿愛心，正因如此，他擁有眾多朋友，總是團隊的中心人物。他也有好勝心，總是在學校考試中取得滿分。他也擅長運動，從小學二年級開始打網球，至今仍在堅持。

他自願進入了一所擁有強大網球隊的高中。這所學校的成績和體育都十分優秀，他一邊積極參與社團活動，一邊也沒有忽略大學入學考試的準備，結果，順利考上了自己最想去的大學—原帝國大學，求職過程也很順利，進入了自己最想去的大型商社就職。

這是完美的生活，但這一切的背後是美穗的熱情和她丈夫浩二的大力支持。

美穗61歲丈夫浩二（Koji化名）雖然學歷不高，但卻從普通職員一路做到管理職位，退休前的巔峰時期年收入約為1100萬日圓（約新台幣231萬）。

浩二對摯愛的獨子，從學費、補習班費用，到網球學校的費用、裝備、交通費，不惜一切代價。除了學費之外，最大的一筆開銷就是補習班的費用，我記得從小學五年級到高中畢業的八年間，總共花了約500萬日圓（約新台幣105萬）。

由於美穗是全職家庭主婦，裕太的教育費用由浩二提供。

然而，美穗對先生毫不尊重，浩二努力工作養家活口，但在家裡他保持沉默，以免激怒美穗。

與此同時，美穗對忙碌的丈夫越來越不滿，她說：“他從來不理我。”此外，當浩二退休並開始待在家裡時，她開始對他更加不滿，說：“他太安靜、太無聊了。”

因此，當得知兒子加薪後，美穗和朋友出去吃午餐，當他們隨意交談時，話題最終轉向了孩子們的生活近況。美穗一展示兒子的晉升，其他媽媽們都讚嘆不已，「哇，太棒了。他一直都是個無所不能的孩子，羨慕……美穗的養育方式真是到位。」誇完孩子之後，她們又開始抱怨丈夫，午餐結束，美穗在回家的路上，一邊回想著和朋友的對話，一邊突然想到了1個主意。

“如果我有一個兒子，我可能就不需要丈夫了……我想即使離婚我也能活下去。”此後，美穗的腦海裡就充滿了「離婚」這個詞。

然而，當她真正嘗試向丈夫提出離婚的話題時，她開始擔心經濟問題，並最終在最後一刻改變了主意，她決定先和兒子談，或許能他能給我們一些好的建議，想到這裡，美穗立刻約好在外面與裕太見面。

美穗對兒子說的第1句話是：“我想和爸爸離婚，你覺得怎麼樣？”兒子回“為什麼？並說：媽，你沒有工作，以後的退休金又少。

接著美穗鼓起勇氣說：“那麼，我有個問題。我暫時可以和你一起住嗎？”聽到這句話，裕太的臉色頓時陰沉下來。短暫的沉默後，他像是下定了決心一樣說，聽著，我現在就說清楚，媽，「你想離婚可以離婚，但我沒打算跟你一起生活，自然也沒打算養你。」。

美穗從未想過，自己一生驕傲的兒子，會說出如此尖刻的話，她覺得自己就像被人用鐵鎚狠狠地砸在頭上一樣。她眼含淚水，只能勉強擠出一句：“嗯，我明白了。”

後來，浩二從兒子口中得知了事情的經過，並向美穗詢問。“美穗，你想離婚嗎？美穗自從那次經歷的打擊之後，就徹底打消了離婚的念頭，因此，當她坦誠地告訴丈夫這件事時，丈夫回答：「原來如此，太好了……裕太，你也長大了，也該放開自己，享受一下自己的時間了」。

聽到這句話的瞬間，美穗愣住了。她意識到，雖然這些年來，家人的形態已經發生了變化，但只有自己還停留在原先的時間線上。

