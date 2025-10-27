玉山金高價搶親三商壽 將躍升第6大金控

若玉山金順利合併三商壽，資產規模在國內金控排名第6大。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金控版圖爭霸戰，越演越烈！市場傳出玉山金（2884）開出每股8至8.2元，贏過中信金（2891） 出價每股7.7至7.8元，合計約467億元的聘金將迎娶三商壽（2867），據瞭解，最快今天（27日）召開臨時董事會討論，之後將公告董事會決議。由於玉山金一直欠缺壽險業，剛好可以補足金控事業版圖，市場多解讀為「長多」，尤其，玉山金的資產規模未來也將一舉擴大至5.71兆元，在國內金控排名從第10大、向前成為第6大。

玉山金的資產規模目前是4.2兆元，合併案若順利進行，加進三商壽之後，整體金控排名將僅次國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、台新新光金（2887）及臺灣金，躍升成為第6大金控。



雖然，玉山金事業版圖可望擴張，傳來合併好消息，不過，玉山金股價卻受到重大衝擊，截至今天上午11點左右，股價為30.60元，下跌2.05元、跌幅為6.28%，成交量排名全市場第3高；雖然，「新郎」玉山金今天股價大跌重摔，反觀「新娘」三商壽吃下大補丸，股價衝上漲停；兩檔金融股的股價呈現「兩樣情」。

對此，金融產業析師表示，玉山金並沒有壽險公司，整體經營體系是銀行為主，因此，未來若順利合併，可以透過金控母公司的整合、提高銀行通路的綜效，強化保單銷售成績，從正面角度來看，這次併購三商壽後，能替玉山金補足版圖。

不過，針對這樁合併案，市場人士坦言，初期股價難免受到衝擊與拖累，一方面，玉山金欲透過換股方式併入三商壽，但股本隨之膨脹，直接稀釋獲利表現；另一方面，明年三商壽將正式接軌IFRS17，外界評估，至少要先準備350億至400億元銀彈資金，玉山金勢必面臨強大的增資壓力。

