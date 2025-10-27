日月光2025年青少年永續創新競賽，百萬獎金得主揭曉。（日月光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠日月光打造高中生創新創業獎，2025百萬獎金得主揭曉。「2025日月光青少年永續創新競賽」於日前舉行決賽，台北市12校118位學生角逐，最後10組團隊脫穎而出，角逐百萬獎金。

由臺北市教育局指導，日月光投控、日月光環保永續基金會及國立師大附中共同主辦、銘傳大學執行的「2025日月光青少年永續創新競賽」於日前舉行決賽及頒獎典。

請繼續往下閱讀...

日月光投控表示，來自臺北市12所高中職、共29組團隊、118位學生歷經數月激烈競爭，在5位產學界專家的專業評選下，最終10組團隊脫穎而出，角逐總獎金高達新臺幣100萬元的榮譽與肯定。

日月光投控表示，競賽以「永續創新・行動實踐」為主軸，鼓勵青年學子以創新思維面對永續挑戰，並透過跨領域合作與科學方法，提出具可行性的解決方案。日月光除提供高額獎金作為計畫的「第一桶金」，也將投入長達一年的「陪跑」機制，協助優勝的前兩二團隊進行計畫落實、實用性可行性評估與後續資源媒合，期望將學生的創意化為具社會影響力的永續實踐。

這次競賽最終由中正高中EcoSphereLab勇奪首獎及新臺幣30萬元獎金。獲獎團隊表示：「從報名提交檔案剛開始是我們自己的想法，真正到創新蛻變營到決賽，這是一個從構想到真正能產出，這是一個最大的收獲，就不再僅存於是腦袋上面的思考。」

第二名則由師大附中Aerotransit勝出，該隊分享：「是在平常通勤的路上，捷運開車駛進月台的時候那些風，我就想到回收那些風，我們最大的收穫是從做東西跟商業模式是有密切關係，不可以單純想要做這東西而只考慮它的實際發電量要考慮到整個商業模式，要讓我方、捷運方能產生應得的利益。」。

計畫主持人 Isabella 表示：「我們希望透過這項競賽，讓學生從構思、研究到實踐的過程中，理解『永續』並不只是口號，而是一場結合創意、責任與行動的長期旅程。未來我們將持續以實際行動支持年輕世代的永續創新，讓教育成為推動社會改變的核心力量。」

日月光半導體副董事長 Andrew Tang 勉勵全體同學：「創新需要時間、堅持與韌性，不要害怕失敗，那是過程的一部分。請用屬於你的方式，去啟發他人、改變世界！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法