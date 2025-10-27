自由電子報
CP值爆表！7款Costco科克蘭商品 完勝大品牌

2025/10/27 13:15

CP值超高！洗衣液、薯條7款Costco科克蘭商品，完勝大品牌。（彭博）CP值超高！洗衣液、薯條7款Costco科克蘭商品，完勝大品牌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕從薯條到拖鞋皆在榜單上，美媒報報，好市多（Costco）出售眾多物美價廉的名牌商品，從食品、紙製品到服裝、鞋子和家居用品，應有盡有，然而，那些CP值超高呢？會員點名洗衣液、橄欖油等7款科克蘭（Kirkland） 產品，比頂級大品牌更出色。

美媒報導，Costco 以其 Kirkland Signature 產品而聞名，這些產品物超所值，其中一些商品不僅品質優於或等同於名牌產品，而且其中許多產品實際上由大品牌支持和生產，以下是7款Costco會員認為「優於大品牌」的產品。

1、Kirkland Signature 洗衣液

Kirkland Signature 洗衣液是購物者的必買之選。 1名顧客表示，「這款產品絲毫不遜於汰漬等名牌競爭對手！我們用了好幾年的汰漬，發現 UltraClean 去污效果好，顏色清新，甚至氣味也比汰漬好得多」道。

2、Kirkland Signature 男女羊毛拖鞋

Costco 的仿製 Ugg 拖鞋又回來了，價格比名牌 Ugg 低得多，而且顧客聲稱它們的質量一樣好。 Kirkland Signature 男女款羊毛拖鞋在網站上售價31.99美元，實體店售價更低，男女款尺寸齊全，有棕褐色和黑色可選。 「我給侄女和未婚妻買過 Ugg 的拖鞋，但我絕對不會給自己買 Ugg 的那種價格。Kirkland 品牌的拖鞋內部感覺完全一樣，而且做工精細，經久耐用，」1位顧客寫道。

3、柯克蘭簽名橄欖油

所有柯克蘭簽名系列食用油，尤其是柯克蘭簽名系列有機特級初榨橄欖油，都是市面上最好的。這款備受好評的橄欖油，原料來自歐洲地中海地區有機種植的橄欖。傳統橄欖油是該倉庫最受歡迎的產品之一，但通常也會推出顧客喜愛的當季產品。1位顧客說：“橄欖油非常好。物有所值，我認為它的評價應該比其他知名橄欖油更高。”

4、柯克蘭簽名楓糖漿

據大多數 Costco 美食家所說， Kirkland Signature 楓糖漿是1款品質極佳的糖漿，是倉庫中十大熱門商品之一。 Reddit 上的多個貼文都對這款高價值產品表示支持。1位顧客說：「我以前都是在農夫市集直接從農民那裡購買有機純楓糖漿。8盎司的平均價格是8美元。Costco 的這款產品品質一樣好，但價格卻只是它的一小部分。」

5、Kirkland Signature 超優質香草冰淇淋

顧客們都信誓旦旦地說，柯克蘭簽名超高級香草冰淇淋比任何手工冰淇淋工廠的冰淇淋都好吃。1條點讚量很高的評論寫道：“這款超高級香草冰淇淋無與倫比。” 另1位網友寫道：這款香濃的冰淇淋是我嚐過的最美味的冰淇淋，現在我成了它的終身粉絲。

6、Kirkland Signature 特脆薯條

柯克蘭簽名特脆薯條是1款新品，很快就成為消費者的最愛，1位顧客稱它比奧利奧·伊達薯條更好吃。另1位顧客補充：「切得更厚，馬鈴薯味更濃。我更喜歡買柯克蘭簽名特脆薯條，而不是奧利奧·伊達薯條，只要他們還賣，我就不會再買了」。

7、Kirkland Signature 紙巾

Kirkland Signature 紙巾是消費者評價最高的品牌之一，1位消費者表示，「我曾經是 Bounty 的忠實用戶，後來他們的紙巾變得超級容易起毛，而且價格昂貴！Kirkland 的價格非常合理，使用效果很好，而且不掉毛」。

