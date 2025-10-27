凱基金啟動18個月儲備幹部計畫 董座王銘陽親身分享

凱基金控凱基金啟動18個月儲備幹部計畫，董事長王銘陽（圖中）期許儲備幹部勇於接受挑戰，在歷練中培養韌性與團隊精神。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金控深耕人才培育，設計為期18個月的「集團儲備幹部計畫」，並在儲備幹部入職初期，安排所有事業群的總經理及高階主管分享業務及策略。日前舉辦「高階主管與儲備幹部交流會」，凱基金董事長王銘陽親自出席，與50多名年輕儲備幹部面對面對話，分享個人成長歷程與企業經營理念，並提供職涯發展的前瞻建議，進行了一場跨世代的思維激盪。

凱基金控指出，為擴展儲備幹部視野，凱基金控定期舉辦「高階主管與儲備幹部交流會」，由年輕世代分享專案成果與學習心得，同時讓高階主管傾聽他們的想法與創意，透過雙向溝通建立更具開放、包容與信任的企業文化。

請繼續往下閱讀...

凱基金控董事長王銘陽表示，金融市場瞬息萬變，唯有具備抗壓力與建立被信任的領導力，才能帶領團隊前行。他更以自身的成長故事和求學歷程為例，期勉年輕同仁要勇於接受挑戰，不要害怕挫折與困難。他還提醒大家要在歷練中培養韌性與團隊精神，並以宏觀角度思考問題，同時在實務中鍛鍊問題解決能力，才有機會贏得同儕與客戶的信任，為未來職涯奠定穩健基礎。

凱基金控積極培育下一代金融領袖，設計了為期18個月的「集團儲備幹部計畫」，儲備幹部透過跨單位輪調或參與重要專案等方式展開歷練，過程中學長姊及各領域導師提供專屬諮詢，在18個月的計畫期間，儲備幹部將共同參與近百堂共訓課程，儲備幹部們有機會共聚一堂並相互分享計畫期間的成長並建立人脈。

凱基金控強調，人才的成長有助支撐企業的未來，將持續強化人才布局，以新世代優秀人才為核心目標，推動多元共融的職場文化，提供具競爭力的薪酬福利與發展舞台，打造跨世代、跨事業體的學習平台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法