焦點股》太景*-KY：流感新藥直接進三期臨床試驗 股價漲停

太景*抗流感新藥，獲准在中國進行臨床三期。圖為太景*董事長黃國龍。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥研發公司太景*-KY（4157）26日公告，接獲中國合作夥伴健康元藥業集團通知，太景研發的流感抗病毒新藥Pixavir marboxil （TG-1000）小兒劑型已通過國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）審查，可免除臨床二期試驗，直接開展三期臨床試驗，進行療效及安全性試驗。

太景*-KY今股價受此激勵，以跳空漲停9.21元開出，不過之後打開漲停，截至10:50分，太景*-KY股價暫報9.14元、上漲0.76元、漲幅逾9%，成交量6728張。

太景*指出，Pixavir口服懸液劑型三期臨床試驗將進行以奧司他韋Oseltamivir為對照藥品的試驗，評估Pixavir與奧司他韋在2～12歲罹患流感的幼兒及兒童患者之療效、安全性及藥物動力學差異。這項臨床試驗預計以今年冬季完成收案、2026年完成臨床試驗為目標，為最終的藥品上市申請，提供完整佐證數據。

太景*董事長黃國龍表示，「從口服膠囊三期臨床試驗結果得知，Pixavir對於12～18歲青少年的療效十分顯著。為幼兒及兒童所設計的口服懸液小兒劑型，在一期臨床試驗中也驗證其藥物生體可利用率與口服膠囊接近，因此，將接續進行以兒童患者為主要對象的療效及安全性試驗。」

