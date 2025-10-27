焦點股》光聖：資料中心全光化趨勢帶動 價量齊揚

光聖今日價量齊揚。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖（6442）受惠資料中心邁向全光化趨勢，今日股價開高震盪走高，早盤一度攻高到868元、漲幅逾9%，截至10:43分，股價暫報859元，大漲65元，漲幅8.19%，成交量逾3700張。

光聖新獲選為00935野村臺灣新科技50ETF追蹤成份股，法人認為，光聖是光主被動零件製造商，積極轉投資矽光子供應鏈，切入美國資料中心主力客戶，隨AI流量推升光被動元件需求，將受惠於新一輪資料中心升級潮。

光聖持股29.32%的合聖科技布局共同封裝光學（CPO），目前CPO產品已在驗證中，明年可望出貨。而持股8.66%、聚焦毫米波核心技術的興櫃公司稜研科技（7812），預計最快第四季送件IPO。稜研產品涵蓋高空通訊、固定無線接入（FWA）、車載雷達、國防、6G等多項應用場域。

光聖9月營收10.45億元，創歷史第四高，月增61.9%、年增85.99%，累計1-9月營收75.27億元，年增92.55%。而7月每股稅後盈餘1.98元，加上上半年每股稅後盈餘6.85元，累計1-7月每股稅後盈餘8.83元。

