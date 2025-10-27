自由電子報
焦點股》威剛：Q4記憶體大多頭起點 放量飆漲停

2025/10/27 10:38

Q4記憶體大多頭起點，威剛放量飆漲停（資料照）Q4記憶體大多頭起點，威剛放量飆漲停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）預期今年第4季才是記憶體大多頭的起點，也是記憶體嚴重缺貨的開始，2026年產業榮景可期；威剛今股價開高走高，盤中飆上漲停205元，創新天價，一舉漲18.5元，截至10點10分，成交量2.46萬張，漲停委買張數超過2700張。

威剛9月營收以52.44億元刷新近19年來單月新高，年增逾6成，為歷史第3高；第3季營收達144.88億元創歷史單季次高，季增13.33%、年成長55.19%。今年前3季營收已達371.73億元，全年改寫歷史新猷可期。

展望後市，威剛董事長陳立白看好，今年第4季才是記憶體大多頭的起點，也是記憶體嚴重缺貨的開始，2026年產業榮景可期。陳立白表示，在AI軍備競賽的快速擴張下，全球大型雲端服務供應商（CSP）的剛性需求，不僅讓未來DRAM、NAND Flash合約價續揚走強，2026年記憶體產業景氣榮景可期。

