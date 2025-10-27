焦點股》良維：市場掀起比價效應 猛攻漲停

良維看好AI伺服器大電流纜線產品強勁的成長力道，已經完全抵銷需求較弱的消費性電子產品帶來的負面影響。（良維提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠良維（6290）在AI伺服器大電流纜線出貨暢旺，管理層看旺全年營運表現，受惠於市場積極比價，今日在買盤進場佈局下，股價帶量大漲，截至上午9時48分暫報漲停價163元，成交量1萬3005張、漲停委買張數超過5400張。

良維看好AI伺服器大電流纜線產品強勁的成長力道，已經完全抵銷需求較弱的消費性電子產品帶來的負面影響，隨著輝達GB200、GB300伺服器纜線訂單絡繹不絕，第4季營運可望維持第3季的高檔水準。目前客戶包括北美雲端服務供應商亞馬遜，以及品牌廠國際商業機器公司、惠普、戴爾與聯想等。

法人預估，良維旗下AI類別產品在第3季的營收貢獻比重可望達到5成，較以往成長15至20個百分點，有機會帶動單季獲利達到歷年新高，今年每股稅後盈餘（EPS）更可望進一步上看9元，明年在新客戶加入放量行列之下，不排除出現比今年更好的營運成果。

