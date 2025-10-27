焦點股》映泰：買盤青睞雙主軸轉型 帶量漲停

映泰積極切入工業電腦應用領域，鎖定智慧製造、智慧城市雙主軸佈局。（映泰提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕主機板廠映泰（2399）積極切入工業電腦（IPC）應用領域，鎖定智慧製造、智慧城市雙主軸佈局，管理層預計最快在本季度就可望拿下歐洲客戶訂單。在營運前景加持之下，映泰股價今日開盤一飛沖天，截至上午9時36分暫報漲停價26.8元，成交量1萬5429張、漲停委買張數約1400張。

映泰觀察，台灣工業電腦能力享譽全球，眾多廠商在各自賽道頭角崢嶸，透過攜手系統整合商搶攻海外市場。公司旗下產品策略正從過去的中低階產品，轉向以價值為導向的高階產品，專注於電競、工業電腦等利基型產品線，旨在提升整體獲利能力，而非僅追求出貨數量。

請繼續往下閱讀...

映泰看好客戶對於AI應用方向的認知程度日益加深，公司只需提供穩定的硬體和底層軟體，客戶即可快速上手自行開發應用，對2026年的營運抱持「審慎樂觀」的態度，公司將持續調整產品結構，並利用良好的現金水位進行策略性備貨，以應對銷售情報時點系統（POS）供應鏈面臨的中央處理器（CPU）供貨不穩定處境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法