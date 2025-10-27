焦點股》聯發科：外資送暖 Google AI晶片完成最終設計

聯發科將在本週五召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）即將在本週五召開法說會，Google AI ASIC（客製化晶片）專案進度將是重要觀察指標，亞系外資出具最新報告指出，Google委託聯發科開發的ASIC晶片已完成最終設計階段（tapeout），預計將於2026年底進入量產，並於2027年對營收做出明顯貢獻，該專案可展現聯發科的ASIC實力，有助未來爭取更多訂單，維持聯發科「超越大盤」評等，目標價1680元。

截至9:36分左右，聯發科股價量縮上漲，暫報1315元，上漲1.54%，成交量逾1525張。

Google AI ASIC訂單為聯發科第一個AI ASIC專案，極具代表意義，近來因不斷傳出該專案設計進度延後，加上手機晶片價格戰、台積電（2330）調漲代工價等不利因素，使多家外資下修聯發科評等與目標價，拖累聯發科股價表現，本週五聯發科有望對AI ASIC專案進度做出最新說明，將左右聯發科短線股價表現。

