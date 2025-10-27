自由電子報
焦點股》記憶體漲翻天 南亞科、華邦電、旺宏飆漲停

2025/10/27 09:56

旺宏董事長吳敏求。（記者洪友芳攝）旺宏董事長吳敏求。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI牽動記憶體價格上漲，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）今開盤紛跳空漲停，南亞科達120元歷史新高價；力積電（6770）、威剛（3260）、品安（8088）、宜鼎（5289）、力成（6239）等記憶體族群股價也勁揚。

AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求增加，國際大廠供應商進行產品結構調整，將DDR4、低功耗DDR4轉向生產HBM、DDR5/低功耗DDR5，使得DDR4與低功耗DDR4供給量減少，帶動價格上漲。

南亞科受惠DRAM價量齊揚，尤其缺貨的DDR4產能過半，挹注第三季營運轉虧為盈，終結連11季虧損、單季每股稅後盈餘0.5元，預期第四季及明年展望更好，在外資與本土法人齊聲看好，帶動今股價一舉飆漲停鎖住，漲10.5元，截至9點27分，成交量近2.5萬張，漲停委買張數超過5萬張。

華邦電日前公布9月稅後淨利達11.69億元，年增317.29%，每股稅後盈餘0.26 元，加上8月已公告稅後淨利7.22億元、每股稅後盈餘0.16元，累計兩個月稅後淨利達18.91億元、每股稅後盈餘0.42元。

隨著A I帶動記憶體業結構改變，第三季DDR4漲價缺貨，NOR快閃記憶體價格也漲，法人預期華邦電第三季獲利可觀，預期將轉虧為盈，第四季到明年營運也將樂觀成長。華邦電不畏處置期，今開盤飆50.9元漲停，截至9點31分，漲停打開來到50.2元，上漲3.9元，成交量3.2萬張。

記憶體漲價、需求回溫，旺宏自結9月營收為29.03億元，月增13.5%、年增9.4%，呈現雙增，並創29個月以來的新高；第三季營收為82.14億元，季增20.81 ％，創11季以來單季新高；累計前三季營收為211.51億元，年增5.9%。日前市場傳出大客戶任天堂追單，激勵旺宏股價走高，今漲停至33.15元，上漲3元，截至9點37分，成交量超過5萬張，漲停委買張數約1.5萬張。旺宏第三季是否能轉虧為盈，公司將於29日法說會揭曉。

