瑞士製藥巨頭諾華以3690億美元收購美國生技公司Avidity

2025/10/27 10:16

瑞士製藥巨頭「諾華（Novartis）」將以120億美元的現金，收購美國生技公司Avidity Biosciences。（示意圖，路透）瑞士製藥巨頭「諾華（Novartis）」將以120億美元的現金，收購美國生技公司Avidity Biosciences。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士製藥巨頭「諾華（Novartis）」週日（26日）宣布，將以120億美元（約新台幣3690億元）的現金，收購美國生技公司Avidity Biosciences。

綜合媒體報導，依照協議內容，Avidity股東將獲得每股72美元（約新台幣2214）的現金，較Avidity 24日收盤價（49.15美元）高出約46%。

諾華在聲明中表示，該筆交易預計於2026年上半年完成。屆時，Avidity將分拆部分業務，包括將其早期心血管精準醫學專案獨立成立新公司Spinco，預計合併後將上市。

有業界分析指出，諾華收購Avidity具有清晰的產業策略與前瞻性的技術布局，此舉預料將帶動其他製藥公司加速投入罕見疾病領域的投資，並推動更多大型整併案的出現。

