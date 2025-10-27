保瑞美國針劑廠新產線正式量產 接獲國際藥廠訂單

保瑞位於美國馬里蘭州針劑廠最新進入商業量產之Flex Pro產線。（圖:保瑞提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內CDMO（委託開發暨製造服務）大廠保瑞藥業（6472）今日宣布，公司位於美國馬里蘭州的針劑製造廠，已正式完成來自德國Groninger®FlexPro 50隔離式注射瓶與預充填注射器生產線建置與啟用，並已投入商業量產；此舉不僅進一步擴充其高效無菌填充最終段製程能力，更象徵保瑞在全球無菌製劑生產與CDMO領域再度邁出重要一步。

保瑞表示，這條全新產線採用Groninger公司最新一代的隔離式生產技術，可在極高潔淨度的環境下進行藥物無菌充填，有效降低污染風險、提升製程穩定性。透過這項設備升級，保瑞能更靈活地生產各類注射劑型，包括預充填注射器（PFS）與注射瓶（Vials），以滿足全球客戶在品質、效率與法規遵循上的嚴格要求。

目前該產線已正式投入商業化量產，並服務多家國際合作夥伴，其中包括指標性製藥公司Accord BioPharma；該公司是Intas Pharmaceuticals的美國專科用藥分支，專注於腫瘤學、免疫學及關鍵照護藥品的開發。保瑞為其代工生產的UDENYCA®（pegfilgrastim-cbqv）是Accord推出的新預充填注射劑，用於癌症治療期間協助患者強化免疫力、降低感染風險。

保瑞表示，馬里蘭廠此次擴建不僅提升公司在北美地區的產能布局，也展現持續深耕高端注射劑市場的決心。未來公司將持續投資智慧化製程與高標準品質系統，協助更多全球夥伴將創新療法安全、有效地送達病患手中。

