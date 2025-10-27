中鋼去年減碳量10.16萬噸 獲頒「淨零產業競爭力」特優獎

中鋼（右三）獲頒「淨零產業競爭力」特優獎。（財團法人二十一世紀基金會提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕中鋼近年推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸，以及「低碳轉型」、「數位轉型」、「供應鏈轉型」三大轉型行動，並在節能減碳及資源循環展現績效，榮獲財團法人二十一世紀基金會2025「淨零產業競爭力」特優獎。

中鋼指出，「淨零產業競爭力獎」今年針對鋼鐵、塑膠、水泥、造紙、半導體製造業等五大產業共116家上市櫃公司，依據財報、年報、永續報告書等公開資料，評估企業溫室氣體排放、用水量、廢棄物處理的經濟效率，並審視再生能源建置與永續議題成效後進行評比，協助企業檢視淨零行動的成效。

請繼續往下閱讀...

中鋼表示，面對全球鋼鐵產業變化及2050碳中和嚴峻挑戰，規劃短、中、長期減碳方案及碳中和路徑逐步落實，去年完成173件減碳措施，減碳量達10.16萬噸，較2018年減幅達6.86%。

中鋼強調，面對2050碳中和目標，中鋼與同屬一貫作業鋼廠的其他全球先進鋼廠相同，中、長期皆面對技術、資源、資本等三大挑戰，將持續投入研發工作，透過蒐研鋼鐵業減碳技術及可行性評估，探索低碳先進冶煉技術，並深化AI 技術在各生產製程環節的應用，也「以大帶小」模式，攜手鋼鐵產業供應鏈低碳轉型，帶動台灣鋼鐵產業升級，提升產業鏈的國際競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法