美中貿易緊張局勢趨緩 日韓股大漲同步改寫新高

美股上週收盤創下新高，加上美中貿易緊張局勢緩和，帶動亞洲股市本週開紅盤。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股上週五（24日）收盤創下新高，加上美中貿易緊張局勢緩和，帶動亞洲股市本週開紅盤，日經指數一度大漲逾千點，一舉突破5萬點大關，韓國綜合股價指數（Kospi）則漲逾2％，站上4000點關卡。

綜合外媒報導，由於通膨數據平淡，投資人對聯準會（Fed）可能繼續降息、提振美國經濟及股市抱持樂觀態度，美股上週收盤創下新高。而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（26日）表示，美中已達成初步協議，貿易戰趨緩也推動亞股上漲。

日經指數今（27）日開盤上漲606.15點，以4萬9905.80開出，隨後首度站上5萬點大關，最高上漲1191.58點，來到5萬491.23點。截至午休時間，日經指數上漲1037.71點，早盤收在5萬337.36點。

韓國綜合股價指數今日開盤漲58.2點，以3999.79點開出，盤中最高漲逾2％，來到4038.39點，同樣改寫歷史新高。

高市早苗接任日本自民黨總裁以來，金融市場大幅上漲，在截至9日的4天內，日經指數飆漲超過2800點，首次收在4萬8000點關卡上方。雖然日股中間一度因為公明黨退出聯合政府大跌，但隨著政治不確定性緩和，日經再次回升，20日收盤突破4萬9000點大關。自高市就任自民黨總裁以來約3週時間，日經指數上漲逾4000點。

