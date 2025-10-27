黃金不妙？金價重挫逾50美元 川習會專家這麼看

避險光環褪色，金價重挫逾50美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球經濟風雲變幻的當下，黃金作為傳統避險資產，正面臨著多重因素的拉鋸，週一（27日）亞洲交易，現貨黃金價格跳空大跌逾50美元至每盎司4058.61美元，這不僅僅是市場情緒的瞬間釋放，更是國際貿易局勢、地緣政治動態、貨幣政策預期以及股市表現等多方面力量交織的結果。

儘管短期內金價承壓明顯，市場看漲情緒明顯降溫，但聯準會降息的支撐和潛在的地緣風險殘留，讓投資者對黃金的長期走勢保持謹慎樂觀。

請繼續往下閱讀...

黃金現貨週一亞洲盤交易一度重挫54美元，回測每盎司4058.61美元，截至台北時間8點31分，報4071.28美元，跌40.82美元或0.99%。

外媒報導，上週末，中美雙方在馬來西亞吉隆坡舉行的經貿磋商中，就多項重要經貿議題形成初步共識，這直接點燃了市場的樂觀情緒，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在磋商后表示，雙方將履行各自國內批准程序，進一步加強溝通，以維護來之不易的中美經貿合作關係。這一進展標誌著過去1個月中美經貿關係的震蕩和波動有望暫告一段落，美方強硬立場與中方堅定維護利益的博弈，在相互尊重和平等對話的基礎上取得了初步成果。

同時，美國高級官員透露，總統川普希望在本週與中國國家主席習近平的會晤中重點討論貿易關係，並可能涉及其他議題。這一系列積極信號迅速削弱了黃金的避險吸引力，導致金價週一開盤即大幅下挫。

回顧今年以來，金價累計上漲55%，很大程度上得益於貿易緊張局勢的刺激，如今局勢轉向樂觀，投資者獲利了結的衝動進一步放大，金價從上週一的紀錄高位4381.21美元回落超過6%，顯示出市場對貿易和解的敏感反應。

不過，這一緩和並非一帆風順，11月1日美國對中國進口商品額外關稅的最後期限臨近，仍可能帶來不確定性，如果談判出現反覆，黃金的避險光芒或將重新閃耀。

儘管貿易樂觀情緒打壓金價，但聯準會本週幾乎鐵板釘釘的降息預期，成為黃金價格的重要支撐。但獨立金屬交易商Tai Wong指出，黃金在盤整前可能還需要進一步走低，卻也強調通脹低於預期不足以完全抑制跌勢。

值得注意的是，美國政府持續停擺已達24天，白宮警告這可能導致10月CPI數據成為永久空白，進一步放大經濟不確定性，潛在地為黃金提供逢低買盤支撐。在這種背景下，聯準會的預防性降息路徑，或將幫助金價在短期回調後企穩，甚至為明年可能的更多寬鬆政策鋪路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法