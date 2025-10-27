擁168萬存款、月領4.2萬！妻「1行為」 7旬夫怒斥「活著理由」沒了

7旬翁因不滿妻子未經允許下，將其歷史書賣掉，由於歷史書是他用金錢無法交換的“個人歷史”，怒斥「活著理由」沒了。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕老年人丟掉物品的目的不僅是為了整理自己的物品，也是為了把不需要的物品變成現金，補充家庭收入，然而，在不尊重主人的意願進行處理，可能會引發嚴重的問題，擁有800萬日圓存款，月領20萬日圓的76歲老翁大川勝（化名），因不滿妻子未經允許下，將其歷史書賣掉，由於歷史書是他用金錢無法交換的“個人歷史”，不僅怒斥「活著理由」沒了，夫妻關係也出現深深裂痕。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，大川勝和72歲妻子紀子（Noriko化名）在兩個孩子離家後過著平靜的生活，由於最近物價上漲，僅靠公共退休金生活困難，唯一的希望就寄託在目前800萬日圓（約新台幣168萬）積蓄上。他們盡量不花積蓄來維持日常生活。然而，由於擔心勝的健康狀況，負責家庭財務的紀子開始感到莫名的經濟壓力。

最近，紀子從電視和網路上了解到，有一種賺錢的方法，就是出售「家裡不需要的東西」。大川家經歷了昭和時代的經濟快速成長，家裡堆滿了瓷器、家電等用不完但又捨不得丟掉的「東西」。

“如果我把這筆錢兌換成現金，它將對我們的家庭預算有所幫助，並使我們的房子變得更整潔一些。”

紀子開始透過跳蚤市場應用程式和回收店「賣東西」，當她真的賣掉不需要的物品，並收到幾千日元時，她感到很高興，也忘記了對家庭財務的擔憂。

有1天，身患痛風、身體狀況不佳的勝住進了醫院，趁勝不在的時候，紀子決定整理一下勝的那堆歷史書，這些書她已經想了很久了，那些書擺在書架上放不下，堆在地板上，積滿了灰塵。紀子心想：“如果我把它們賣掉，能不能賺點錢？”

紀子說：我有點猶豫是否要在未經他們允許的情況下出售它，但這涉及住院費用，而且我相信如果我稍後正確解釋的話他們會理解的。

想到這裡，紀子收拾了一些勝的書，帶到一家二手書店，他們花了兩萬多日圓買下了勝的書，紀子如釋重負地等待著勝出院。

然而，出院回家後，勝卻發現書不見了，怒不可遏。 「為什麼沒經過我的允許就把它賣了？」他怒斥紀子，語氣中流露出前所未有的憤怒。

對勝來說，歷史書是他用金錢無法交換的“個人歷史”，也是他“活著的理由”。這件事之後，勝開始把自己關在房間裡，兩人幾乎不再說話。

紀子「賣東西」並沒有減輕她的經濟焦慮，反而在她和丈夫之間造成了深深的裂痕。

專家表示，紀子「丟掉」行為，並非僅僅為了利用「整理」潮流，也反映了像大川一家這樣的老年家庭普遍存在的經濟焦慮。

然而，紀子最大的錯誤在於缺乏溝通，在為退休做準備時，夫妻最需要避免的就是忽視彼此「不容妥協的價值觀」。 紀子應該做的第一件事就是徵求勝的同意，讓他自己選擇願意放棄的書。

為了重拾丈夫失去的信任，紀子邁出了一小步，她去了賣書的那家二手書店，看看那裡是否還有勝特別珍視的那位歷史學家的簽名版。幸運的是，那本書還在書架上，紀子又把它買回來送給了勝。

“對不起，我太自私了。以後我們一起商量，決定怎麼處理這棟房子吧。”

當勝抱著簽名書的時候，他緊閉的心裡彷彿亮起了一絲微弱的光芒。

