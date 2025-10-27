貝森特誓言美不會損失納稅人的錢 來援助阿根廷

貝森特誓言美不會損失納稅人的錢來援助阿根廷。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國本月與阿根廷央行達成了200億美元的貨幣互換框架，對此，美國財政部長貝森特週日表示，美國不會在對阿根廷的財政支持措施中，損失任何納稅人的資金，並表示，美國正在支持拉丁美洲盟友，因為阿根廷正在舉行一場關鍵的選舉。

路透報導，貝森特在NBC的《會見新聞界》節目中表示：“納稅人不會有任何損失。這是交換交易（swap）額度，不是救助資金，而是來自外匯穩定基金，該基金由我在財政部管理。它從未出現過虧損，也不會出現虧損。

請繼續往下閱讀...

這項支持來自美國財政部2110億美元的外匯穩定基金，該基金曾在新冠疫情和2023年銀行穩定危機等危機期間用於支持聯準會的貸款工具。外匯穩定基金最大的持股是國際貨幣基金組織的儲備資產，即特別提款權。

阿根廷週日舉行議會中期選舉，自由主義總統哈維爾·米萊伊領導的政黨尋求加強其地位，並避免其財政緊縮計劃和私營部門改革議程被推翻川普政府支持的政策。

儘管許多交易員和經濟學家認為阿根廷比索估值過高，但財政部一直在公開市場買入阿根廷比索，以支持其兌美元匯率。財政部幾乎沒有披露有關貨幣互換額度和比索干預措施的細節。

貝森特在接受《會見媒體》採訪時表示：「我們支持美國在拉丁美洲的盟友，我們希望在拉丁美洲樹立榜樣。」他表示，川普政府不希望阿根廷遭遇與委內瑞拉相同的命運，他稱委內瑞拉為「失敗的毒品國家」。

「因此，我們認為最好先利用美國的經濟實力來穩定友好政府並發揮領導作用，因為拉丁美洲還有許多其他政府，例如玻利維亞、厄瓜多爾、巴拉圭，他們都想效仿，」他說。

