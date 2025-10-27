認了！貝森特：中國拒買美大豆讓他「感到痛苦」

貝森特表示，中國拒買美大豆讓他「感到痛苦」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕認了，美國財政部長貝森特週日表示，在與川普總統的貿易衝突中，中國拒絕購買美國大豆，讓他“感到痛苦”，因為“我實際上是1名大豆農民”。

貝森特是在接受美國廣播公司新聞頻道“本週”節目採訪時發表上述言論的。他表示，過去兩天與中國的貿易談判已經達成“實質框架”，他相信這將緩解美國大豆種植者對抵制的擔憂。

川普將於本週稍晚在韓國會見中國國家主席習近平。

貝森特曾是1名對沖基金高管，根據《富比士》估計，他的淨資產約為6億美元（約新台幣184.2億元）。在《本週》節目主持人拉達茲 （Martha Raddatz） 被問及大豆抵制事件時，他指出「美國農民確實遭受了苦難」。

2023年和2024年，中國將購買美國一半以上的大豆，2024年的購買金額將達到近128億美元（約新台幣3929.6億元）。

但在今年稍早川普與北京發動貿易戰後，中國停止購買大豆。

拉達茲問道：「你是否看到了隧道盡頭的曙光，他們可能會再次允許大豆進口？」。

貝森特回答說：“瑪莎，如果你不知道的話，我其實是1名大豆農民，所以我也感受到了這種痛苦。”

貝森特的政府財務揭露顯示，他在北達科他州擁有大豆和玉米農田，估計價值在 500 萬至 2500 萬美元（約新台幣1.53億至7.67億）之間。

貝森特在披露此事時表示，這片農地每年為他帶來10萬至100萬美元（約新台幣307萬至3070萬）的租金收入。

貝森特週日告訴拉達茲，“我認為我們已經解決了農民的擔憂，我不會搶在總統之前發言，但我相信，當與中國達成的協議公佈後，我們的大豆農民會對本季以及未來幾年的情況感到非常滿意。”

