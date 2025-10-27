「好野人」財富續擴張！高資產規模直逼1.9兆 年增達48.6％

富豪財富續擴張！根據統計，我國高資產規模直逼1.9兆元（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨天公布今年9月底高資產客戶財管業務辦理情形，我國富豪人士財富續擴張！根據統計顯示，我國截至2025年9月，我國銀行業資產逾億元的高資產客戶數、已達1萬7581人，並較去年同期的1萬0585人，1年增加6996人；若以高資產客戶AUM來看，「好野人」（高資產客戶）為1兆8978億元、已經快突破1.9兆大關，年增率為48.6%、AUM月增959億元。

金管會於2020年8月推出「財管2.0方案」，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年9月底，已經核准21家銀行辦理高資產業務。

根據金管會統計，今年截至2025年9月為止，高資產客戶數1萬7581人，若較去年9月同期的1萬0585人，成長幅度為66.1%。若從富豪人士、也就是高資產客戶規模AUM來看，今年9月為1兆8978億元，較去年同期的1兆2768億元，年增率為48.6%。

其次，就整體高資產客戶AUM資產配置組合，今年9月底，分別為存款（45.7%）、基金（16.4%）、債券（13.4%）、保險（11.0%）、境外結構型商品（6.5%）；財管主管表示，從變化來看，只有存款的占比略為減少，其他均有成長，主要是這波降息推升股債行情，整個市場都動了起來，銀行端更是積極搶客，特別是高資產富豪人士。

再者，如果就「證券商」辦理高資產業務比較；截至今年9月底止，總計核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，自2020年開辦本項業務以來，累計高資產客戶數達1568人，累計交易金額約新台幣3841億元；若與去年9月底之累計客戶數的1088人及累計交易金額的2394億元相較，累計客戶數計增加480人、增加44%，累計交易金額增加1447億元、增加60%。

若以個別的證券商表現來看，自開業累計交易金額，前三大券商依序為分別為永豐金證券的2118億元、國泰證券900億元及兆豐證券的405億元；至於其餘7家418億元，全部合計為,841億元。

