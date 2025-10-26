「十年難得一遇的台積電」英媒：不要錯過、龐大上升空間理由曝

只要人工智慧軍備競賽持續進行，台積電將繼續成為優秀的股票選擇。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在投資人的職涯中，難免會遇到一些機會，讓你做出決定性的投資。如果能在正確的時機入手，就能賺得盆滿缽滿，並提高成為長期成功投資者、戰勝市場的機率。英國財經專家Keithen Drury在The Motley Fool撰文指出，雖然自從人工智慧軍備競賽開始以來，輝達已經為投資者賺了一大筆錢，但他認為，無論最終贏家是誰，這個領域都有一個更好的投資選擇能夠讓投資者獲得成功，那就是「十年難得一遇的台積電」。

儘管許多投資者認為，他們可能錯過了機會，沒有在2023 年初人工智慧軍備競賽開始時開始投資，但事實是，該領域仍有大量的前景。

台積電是輝達、超微等晶片供應商，蘋果也是客戶之一。台積電是迄今為止全球最大的半導體製造商，憑藉多年來的持續創新和卓越的生產標準贏得了這一頭銜。雖然英特爾和三星是台積電的兩個主要競爭對手，但它們的客戶群都不及台積電。

Keithen Drury指出，「只要人工智慧軍備競賽持續進行，台積電將繼續成為優秀的股票選擇」。第3季度，台積電57%的營收來自以人工智慧和5G技術為中心的高效能運算應用。不過，預計人工智慧支出短期內不會放緩。

包括輝達在內的許多預測都認為，資料中心資本支出將在不久的將來達到兆美元大關。輝達認為，到2030年，資料中心資本支出將達到3兆至4兆美元，而2025年這一數字為6000億美元。這意味著短短五年內就成長了5倍，這意味著人工智慧投資趨勢才剛開始。

所以，即使錯過最初的AI投資浪潮，也不代表你也要錯過這十年一遇的投資機會。台積電仍有龐大的上升空間，其新技術或許將成為其下一輪成長的驅動力。

所有AI資料中心建設面臨的最大問題之一是電價上漲。消費者不願意透過支付飛漲的電費來補貼AI產業，而AI超大規模企業要嘛需要開始建立自己的能源，要嘛需要提高能源效率。

台積電正在幫助客戶提升效率，其全新的2奈米晶片將大幅提升功耗。在與3奈米晶片相同的處理速度下，2奈米晶片的功耗可降低25%至30%。這些晶片將於第4投入量產，並有望為台積電帶來新的收入成長。除了2 奈米晶片之外，台積電還有其他技術可以進一步改善晶片的功耗問題。

大規模資料中心建設仍在進行中，台積電也在積極解決其中最大的問題之一，它將成為AI軍備競賽中最值得入手的股票，因為台積電讓你能夠投資於AI建設的浪潮，而不是僅僅支持一家公司。投資人現在仍然可以入手台積電的股票，並且獲得巨大的成功，因為AI軍備競賽遠未結束。

