黃金崩盤吸引世界各地逢低買入者 最樂觀看到這價位

〔財經頻道／綜合報導〕儘管金價下跌，但從新加坡到美國的經銷商都表示，隨著上周金價下跌，購買黃金的人們興趣大增，一些經銷商的銷量創下歷史新高。貴金屬分析師仍普遍看好黃金，預測金價將會上漲，許多人認為近期的下跌是買進機會，而非多頭市場的轉捩點。

彭博報導，過去一個月，隨著金店外排隊的照片充斥社群媒體，專業貴金屬交易員變得越來越緊張。賀利氏貴金屬交易員馬克·勒弗特 （Marc Loeffert） 稱，黃金「變得更加超買」。

上週二金價一度暴跌6.3%，創下2013年以來的最大跌幅，並維持跌勢直至週五收盤，報收於每盎司4113.05美元。以美元計算，其每週跌幅達138.77美元，創下有史以來最大跌幅之一。

在全球一些主要的黃金購買中心，幾乎沒有跡象表明金價下跌削弱他們的熱情。一些經銷商報告稱，在經歷了兩個月的忙碌之後，購買興趣有所減弱，但也有一些經銷商的銷售創下了紀錄。

新加坡經銷商BullionStar的副執行長Pete Walden表示，週二是該公司有史以來最繁忙的一天。 「開市前就排起了長隊，買家比賣家多得多」，他說： 「我認為很多人都在利用這個機會逢低買入。」

在美國，交易商 Money Metals Exchange LLC 的 Stefan Gleason表示，他的公司收到的「逢低買入」買家的興趣超出了其處理能力。

當前金價飆升是由各國央行的購買浪潮推動，在2022年對俄羅斯央行實施制裁後，這股購買浪潮急劇加速，而且人們擔心全球各地的政府債務水平不可持續。摩根大通的格雷戈里·希勒 （Gregory Shearer） 在本週的一份報告中表示，各國央行可能退出市場，這是他樂觀預測面臨的主要風險，他預計明年最後一個季度金價平均將超過5000美元。

這是黃金多年多頭的轉捩點，還是只是一次下跌？許多散戶對答案毫不懷疑，他們認為「黃金是最好的投資」。從新加坡到美國，交易商告訴彭博新聞，隨著金價下跌，他們看到大量買家湧入黃金市場。

京都正掀起另一股淘金熱。近千名專業黃金交易員、經紀人和精煉商齊聚日本古都，參加週日開幕的年度最大貴金屬會議。儘管專業人士在近期市場走勢謹慎，但他們同樣對黃金市場充滿熱情：這次會議的出席人數創歷史新高。「多頭市場總是需要健康的回調來消除泡沫，確保週期能夠持續」，交易員說。

在貴金屬分析師中，仍然很難找到看跌黃金的分析師。過去兩年，他們的預測大多是樂觀的。然而，黃金市場的歷史經驗也讓我們有理由保持謹慎。2011年9月，金價一度觸及1921美元的高點，隨後回落。當月參加倫敦金銀市場協會（LBMA）年度會議的交易員和分析師幾乎一致看漲金價。但事實證明，金價又花了9年時間才重回高點。

