經部推台灣麻油料理大賽 「麻油甜品」亞洲廚神王凱傑、日本米其林名廚也驚豔

經濟部今年首度以台菜經典風味「麻油」為主題，舉辦「2025麻油料理擂台競賽」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業署今年首度以台菜經典風味「麻油」為主題，舉辦「2025麻油料理擂台競賽」，更邀請曾在料理實境秀《廚神當道》奪得亞軍的王凱傑（Jason Wang）與日本米其林星級主廚須賀洋介（Yosuke Suga）擔任評審，也對麻油巧克力冰淇淋甜點備感驚豔。

比賽要求以台灣產的麻油製作，並分為「傳統組」與「創新組」評比，評審團由裁判長施建發（阿發師）集結國內名廚，經濟部也特別邀請具國際知名度的台裔名廚王凱傑（Jason Wang）與日本米其林星級主廚須賀洋介擔任評審。

傳統組由由家宴中餐廳（台北凱達大飯店）的「老火甘蔗頭麻油雞」奪得金獎，山海樓的「麻油雞米糕」榮獲銀獎、請客樓（台北喜來登大飯店）的「酒香麻油雞煨飯」摘下銅獎。

創新組由互餐廳（台北互舍酒店）的「互舍椪餅」勇奪金獎，沁園春的「食客新風四小福」榮獲銀獎；粤亮廣式料理（台北六福萬怡酒店）的「麻油雞水晶凍」摘下銅獎。

談及這次麻油競賽亮點，須賀洋介受訪表示，麻油是具備純樸溫潤香氣與人文歷史底蘊的食材，他很喜歡傳統作法也會嘗試發揮，但要突破傳統經典作法也不容易，這次見到一道麻油巧克力冰淇淋，調和了麻油與巧克力兩種不常搭配在一起的風味組合，卻能融合得和諧而不衝突，令人耳目一新。

王凱傑受訪表示，麻油多以溫補燉煮的鹹食呈現居多，麻油元素以甜點呈現是別具一格。王凱傑也提到，麻油料理的突破創新上也可取經其他國家的飲食文化風格，發揮麻油的多元風貌，也許以麻油代替初榨橄欖油也會帶來新的風味碰撞。

「亞洲廚神」王凱傑（Jason Wang）擔任評審。（記者廖家寧攝）

經濟部次長江文若致詞指出，台灣不僅擁有傲視全球的半導體產業，商業服務業中的餐飲產業也是亮點，這次競賽主題擇定麻油料理，也是台灣人的共同飲食文化記憶，麻油是入冬後暖胃湯品的調味料，也是產婦坐月子補身體的重要食材。

江文若表示，這次競賽後後也將配合立冬、冬至等重要節氣推廣麻油料理，台灣的麻油料理有走向國際的潛力，也能讓外國觀光客探索台灣除夜市小吃及珍奶外的麻油特色風味料理。

註：王凱傑在2017年參加美國烹飪競賽真人實境秀《廚神當道》第八季奪得亞軍，曾以融入台灣蛤蜊湯元素的海鮮料理，讓「地獄廚神」英國名廚高登藍西（Gordon Ramsay）爆粗口讚嘆「我F-word愛你」，更盛讚王凱傑的海鮮料理是「藝術」。

王凱傑的燦爛笑容與精湛廚藝讓高登好奇詢問他的背景，王凱傑表示，他的雙親來自台灣來到美國時很辛苦，並指出海鮮等食材只會在特殊場合出現，他懷著尊敬的心情料理，談及雙親時也哽咽動容，高登也肯定他做到了。

