德媒：中國對多邊貿易體制的損害 遠大於川普關稅大棒

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國《世界報》（Die Welt ）首席經濟學家西姆斯（Dorothea Siems） 近日發表名為「對中依賴正在吞噬我們的繁榮」的評論指出，德國產業對中國原料的高度依賴已到了極其危險的地步，而北京當局也正在肆無忌憚地將這種依賴關係，作為施壓的地緣政治武器。

評論指出，每當談起貿易戰的發動者時，德國人總是會先聯想到美國總統川普，因為正是他激進的關稅政策給全球經濟帶來了嚴重的損害。但相較之下，中國人對以規則為基礎的多邊貿易體制的損害，卻更為隱蔽，危害也更大，北京當局的慣用伎倆對德國乃至整個歐洲的破壞程度，遠超過川普的關稅大棒。

作為巨大的共產黨國家，中國已在很多領域占據了壟斷地位，而且也越來越肆無忌憚地利用這種壟斷地位，無論是藥品、晶片還是稀土，北京當局隨時都可以對這些關鍵領域發起致命攻擊。

德國汽車產業當前面臨的危機就是1個最新的例證，相關企業都對中國聞泰科技旗下荷蘭安世半導體（Nexperia）生產的特殊晶片高度依賴。這些晶片雖然在荷蘭生產，但需要在中國完成封裝。由於北京當局宣布對這類產品實施出口管制，德國的汽車生產線隨時都面臨停工的風險。對於先前就已計劃在沃爾夫斯堡（Wolfsburg）廠實施短時工作的福斯集團來說，這個噩耗無疑是雪上加霜，德國整個汽車行業預料很快都將受到衝擊。

危在旦夕的不僅是汽車產業。中國也利用中國對稀土的壟斷作為武器，向貿易夥伴施壓。無論是智慧手機、電動車、風力發電機，或是許多醫療或軍事技術，都離不開這些稀土。中國透過數十年來的戰略佈局，已在稀土領域掌控了全球的供應鏈，而這種壟斷地位也已經成了北京隨時可以用來施壓的戰略武器。

評論指出，德國經濟陷入今天這樣的尷尬境地，完全是咎由自取。多年來，德國對中國的過度依賴早晚會成為一場噩夢的警告不絕於耳，企業界高層主管卻對此置若罔聞。川普早在其第一個總統任期內就曾對中國提出過批評，今天的現實證明，川普的批評是正確的。因為中國確實在以多種方式違反公平交易的規則。

也正因為如此，中國取代美國成為德國最大的貿易夥伴，絕不是1個好消息。來自中國的產品正在源源不斷地湧入德國市場，而德國產品進入中國市場的難度卻越來越大，因為中國已具備了自行生產汽車和機械的能力。

德國必須大幅降低對中國的單方面依賴。建立關鍵產品的大規模儲備，發展替代性的貿易關係，已成了德國的當務之急。德國政府、歐盟執委會和企業界都必須清醒地認識到，中國已構成了對世界貿易的威脅。也正因如此，繼續保持與美國的夥伴關係，雖然困難重重，卻是1個無可替代的選擇。

