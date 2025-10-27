集資買彩券中大獎 這種情況恐多付一筆贈與稅

中區國稅局表示，分配彩券中獎獎金，若無法證明集資購買，可能被認定為贈與行為。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕跟親友一同集資購買彩券，如果幸運中大獎，分配獎金是否會被課徵贈與稅？財政部中區國稅局表示，根據「遺贈稅法」規定，所謂「贈與」指財產所有人以自己財產無償給予他人，經他人允受而生效力的行為，與集資分配獎金不同；不過，民眾集資購買彩券，如果中了大獎，分配獎金時須備妥相關出資證明文件，才不會被國稅局認定贈與 行為，若無法證明集資購買，恐被認定為贈與而課徵贈與稅。

中區國稅局說明，公益彩券若連續幾期摃龜而累計高額頭獎獎金時，民眾為了增加中獎機會，常會相約親朋好友們集資購買彩券，如果幸運中獎，獲配中獎獎金按出資額比率分配，此行為雖非屬贈與，不用向戶籍所在地國稅局申報贈與稅，但若遭檢舉或調查時，民眾仍應提出集資購買證明文件，才能舉證集資的事實。

中區國稅局指出，民眾集資購買公益彩券，應自行留存集資購買的證明文件，例如出資者姓名、購買日期、購買地點、足資證明已支付款項等文件，並建議拍照提供予各出資者留存備查，不僅可做為獎金分配依據，也可提供日後國稅局查核審認。

另外，中區國稅局提醒，民眾集資中獎獎金分配完畢後，開心之餘，如果要跟親友分享這項喜悅，並規劃將部分獎金贈與他人時，應留意依「遺贈稅法」規定，若超過贈與免稅額（目前244萬元），應於贈與行為發生後30日內，向國稅局理贈與稅申報，以免受罰。

