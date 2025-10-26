聖山變成稀土戰場！現實世界「阿凡達」在非洲這國掙扎

美中貿易戰下，全球產業遭受稀土戰波及，在非洲的一個國家因為蘊含稀土資源，成為現實世界中的「阿凡達」，聖山逐漸變成稀土殘酷戰場。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在美中貿易戰下，全球產業遭受稀土戰的波及，在非洲的一個國家因為蘊含稀土資源，成為現實世界中的「阿凡達」，聖山逐漸變成稀土殘酷戰場。

在美國川普總統的領導下，美國政府將確保關鍵礦產資源成為其非洲外交的核心，包括今年與資源豐富的剛果民主共和國達成和平協議。 肯亞印度洋沿岸附近佔地約390英畝的姆裡瑪山森林可能成為另一個目標。

從美國到中國，全球大國都覬覦肯亞海岸附近的五個村莊，這片富含稀土元素的森林引發了分裂和猜疑。稀土元素對高科技和低碳產業至關重要。它靜靜地坐落在巨大的稀土礦床之上。英國和加拿大太平洋野貓資源公司（Pacific Wildcat Resources）的子公司科特克肯亞礦業公司（Cortec Mining Kenya）經由礦業公司RareX 和Iluka Resources組成的澳洲財團，今年宣布競標在該地點開採稀土。當地人表示，土地投機者正湧向該地區。

埋藏的礦產財富令當地居民（主要為迪戈族）感到擔憂，他們擔心自己會被驅逐，或無法分享未來的採礦意外之財。茂密的森林是他們神聖聖地的所在地，長期以來一直支撐著他們的農業和生計，但根據政府數據，如今超過一半的人口生活在極端貧困之中。

2013年，肯亞吊銷授予科特克肯亞礦業公司的採礦許可證，理由是其存在環境和許可證違規行為。科特克在法庭上聲稱，該許可證是因其拒絕向時任礦業部長納吉布·巴拉拉行賄而被吊銷，但他否認這項指控。該公司因吊銷許可證而多次敗訴。

2019年，出於對腐敗和環境惡化的擔憂，肯亞暫時禁止發放新的採礦許可證。但現在，肯亞看到了一個巨大的機遇，尤其是在中國最大的稀土來源國日益限制其出口的情況下。

肯亞礦業部今年宣布了大膽改革，包括減稅和提高許可證透明度，旨在吸引投資者，到2030年將該行業佔GDP的比重從0.8%提升至10%。

內羅畢大學退休經濟地質學教授伊昌依表示，肯亞還有很長的路要走，尤其是在收集可靠的資源數據方面。他告訴法新社，「有一種浪漫的觀點認為採礦很容易，可以快速致富……我們需要清醒過來」。「腐敗使得這個高風險領域的投資吸引力降低」；西方和中國之間的競爭正在推高價格，但如果國家想要獲利，就必須遵守​​法律，個人利益必須服從國家利益。

當地人擔心他們的生計、聖地、藥用植物，以及他們終生熟知的森林遭到破壞。64歲的姆裡瑪山社區森林協會副主席穆罕默德·里科說：「這座姆裡瑪山就是我們的生命……我們將被帶往何方？」里科擔心巨型蘭花等獨特本土樹種的消失，這些問題在採礦開始之前就已經存在了。他稱 ：「我內心在哭泣。這座姆裡瑪山讓我們正在失去的物種瀕臨滅絕」。

